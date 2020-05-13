بعد اطلاق هاتف Honor 9x lite فى السوق المصريه، وبعد الإعلان عن اطلاق الهاتف فى حفل عبر الإنترنت، تم حجز 3000 هاتف من نفس النوع خلال 3 أيام فقط، وهو ما يؤكد ثقه العملاء بامكانيات الهاتف المعلن عنها مقابل قيمته السعرية، خاصة وأنه يعد الهاتف الأرخص مقابل إمكانياته مقارنة بالهواتف المنافسة حيث انطلق بسعر 2888 جنيها.

وكانت شركة Honor قد أكدت أن أول حاجزى الهاتف سيخصص لهم هدية عبارة عن “باور بانك”.

يقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين فى مصر، أبرزها المادة المصنع منها وهى الزجاج وليس البلاستيك، وسعته التخزينية 128 جيجا، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. كما انه مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التى تضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللى أمبير، مما يُمكن مستخدمى HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.

وتماشياً مع اتجاه شاشات العرض الكاملة، يتميز هاتف HONOR 9X Lite بشاشة مقاس 6.5 بوصة فى هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة الخالية من فتحة الكاميرا، حيث تتميز شاشة العرض الكاملة والخالية من فتحة الكاميرا بدقة 2340×1080 التى لا تقبل المنافسة مما يوفر تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وإنجاز المزيد.

ولأن هونر تضع المستخدم فى مقدمة أولوياتها، زودت هاتفها بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland والذى يعمل على تقليل إشعاعات الضوء الأزرق الضارة والمنبعثة من الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهواتف الذكية.

ويقدم هاتف HONOR 9X Lite بطاريه تدوم طويلا بقدرة 3750 مللى أمبير، فيتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.

حجز 3000 هاتف Honor 9x lite خلال 3 أيام من الاطلاق السابق 1 od 2 | التالي

كما يأتى هاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. وتعمل بطاقات SIM و microSD معاً لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10.000 أغنية.