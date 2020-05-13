محافظ أسيوط : تحرير 1459 محضر تمويني خلال حملة اليوم الواحد الموسعة برئاسة السكرتير المساعد

Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
كتب سويفي رشدي:قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية تمكنت اليوم الاربعاء من تحرير 1459 محضرا تموينيا بجميع المراكز والاحياء مشددا على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.
حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملة تموينية مكبرة اليوم ببعض المراكز ضمن حملة اليوم الواحد التى شملت جميع المراكز بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والاحياء لاحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين .
وأشار السكرتير المساعد الى ان حملة اليوم تمكنت من تحرير تحرير 1459 محضر تمويني متنوع بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 58 محضر بمركز أسيوط و135 محضر بمركز ديروط و202 محضر بمركز القوصية و137 محضر بمركز منفلوط و149 محضر بمركز الفتح و83 بمركز ابنوب و133 بمركز ساحل سليم و134 بمركز البدارى و113 بمركز ابوتيج و96 بمركز صدفا و53 بمركز الغنايم و26 بحى شرق و140 بحى غرب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة .
وحث المحافظ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة فضلاً عن استقبال جهاز حماية المستهلك للبلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.