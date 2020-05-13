محافظ أسيوط : تحرير 1459 محضر تمويني خلال حملة اليوم الواحد الموسعة برئاسة السكرتير المساعد

كتب سويفي رشدي: قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية تمكنت اليوم الاربعاء من تحرير 1459 محضرا تموينيا بجميع المراكز والاحياء مشددا على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.