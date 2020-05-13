“اورنچ مصر” :فخورون بكوننا أول شركة اتصالات تساهم فى مبادرة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة

أعرب هشام مهران، نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الأعمال عن فخر الشركة بكونها أول مشغل فى قطاع الاتصالات للمساهمه فى مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى لدعم المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واستخدام أحدث وسائل الدفع الإكترونى عن طريق اورنچ كاش لصرف الدعم الحكومى للعمالة اليومية غير المنتظمة. والجدير بالذكر أن اورنچ نجحت فى ايصال الدعم إلى مستحقيه فى أقل وقت ممكن عن طريق الهاتف المحمول واستخدمت كل الطرق التكنولوجية المتاحة لمساعدة المستفيدين لسحب الدعم عن طريق أكثر من 800 منفذ من منافذ الشركة المتواجدة فى جميع محافظات مصر وأكثر من 10 الآف ماكينة صراف آلى للحصول عليه بشكل آمن وسريع تماشيا مع أفضل الطرق المطبقة عالمياً للحفاظ على أمن وسلامة عملائها.

وقال مهران: “إن سرعة مساهمة اورنچ فى المبادرة فضلا عن تقديم دعم واسع من شبكاتها للدفع الرقمي، يعود إلى أنها كانت تعمل بالفعل على خطة دعم مجتمعى بمجرد الإعلان عن ظهور فيروس كورونا فى مصر، فضلا عن خطتها الداخلية لتسيير العمل فى ظل الجائحة والحفاظ على الموظفين والعملاء”.

وتعد شركة “اورنچ مصر” هى أول شركة اتصالات تبادر بالانضمام لمبادرة وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم المادى للعمالة اليومية غير المنتظمة. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت الشركة مع وزارة التضامن والبنك المركزى تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوصيل المستحقات للعمالة اليومية المتضررة عبر قنواتها الرقمية وذلك دعما لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى وتطبيقاً لتوصيات السيد رئيس الجمهورية بتسهيل حياة المواطنين>

وبالفعل نجح قطاع واسع من المستحقين للمنحة فى الحصول عليها من خلال “اورنچ كاش” الذى طورته الشركة مؤخرا لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى بأبسط الطرق الممكنة.

وأضاف مهران: “إن الدور الكبير الذى لعبته “اورنچ كاش” فى توزيع المنحة، هو ثمرة للاستثمارات الكبيرة التى ضختها الشركة فى إطار دعم خطة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالي. ولأن اورنچ دائماً حريصة على دعم المبادرات الحكومية فقد أعلنت الشركة التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه تضامناً مع الحكومة لدعم العمالة اليومية غير المنتظمة. وإلى جانب الدعم المادي، تعاونت “اورنچ مصر” مع مجموعة كبيرة من المؤسسات الخيرية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من أسر العمالة المتضررة وإمدادهم بالمواد الغذائية والمطهرات والمعقمات”.