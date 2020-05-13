ضبط طن وربع كبدة فاسدة بمركز شبين الكوم

كتب عادل شحتينو: تمكنت لجنة موسعة من هيئة الرقابة الإدارية وادارة التفتيش والمتابعة بالمنوفية ومديرية الطب البيطري ومديرية التموين صباح اليوم من ضبط طن وربع كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى بثلاجة مصنع لتصنيع اللحوم بقرية تابعة لمركز شبين الكوم وتم مصادرة المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر رقم ٦٣٤ جنح أمن الدولة طوارئ مركز شرطة شبين الكوم وتم العرض على النيابة العامة ضمت اللجنة د هانى شمس الدين كبير اطباء المجاذر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى و وليد شبل مديرادارة التفتيش والمتابعة المحافظة و أسامة سلامة و كرم ابراهيم و محمد صلاح المفتشين بمديرية التموين و احمد الحصرى مفتش الاغذية بمديرية الصحة.

و تأتى الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية.