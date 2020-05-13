سوق دوت كوم تتبرع بمبلغ 800 ألف جنية لصالح بنك الطعام المصري لمساعدة العائلات المتضررة من فيروس كورونا المستجد COVID-19

سوق دوت كوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق بدورها حملة توعية لتشجيع العملاء على التبرع مباشرةً لصالح بنك الطعام المصري

أعلنت شركة سوق للتجارة الإلكترونية، التابعة لشركة أمازون، عن تبرعها بمبلغ 800 ألف جنيه مصري لصالح بنك الطعام المصري لدعم المتضررين من فيروس كورونا COVID-19. ومن شأن هذا التبرع أن يساعد بتأمين المواد الغذائية الأساسية والمطهرات وتوزيعها على 4000 من العائلات في المناطق الأكثر إحتياجا في مصر، كما ستتضمن التبرعات تعليمات مطبوعة تشرح كيفية الحد من إنتشار فيروس كورونا COVID-19 كما هو موصى عليه من جانب منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

وفي إطار تعليقه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى: “بات اليوم من المهم أن نتحد معاً كمجتمع واحد، لمساعدة المحتاجين، وهو ما جعلنا ننطلق منذ بداية الأزمة لدعم العمالة اليومية المتضررة حتى وصلنا لاستهداف 1.5مليون كرتونة مواد غذائية، ويتضاعف الخير في رمضان، لنصل لحوالي 8 مليون فرد. ونتوجه بالشكر الجزيل إلى سوق دوت كوم على دعمها السخي لنا. ونحن بدورنا نبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع السلطات المصرية لمكافحة فيروس كوروناCOVID-19 ويُعدّ الدعم الذي تقدمه الشركات مثل سوق دوت كوم جزءاً مهماً من هذه الجهود”.

ويمتد دعم أمازون لبنك الطعام المصري إلى أبعد من ذلك، حيث أطلقت الشركة حملة توعية تهدف إلى تشجيع الملايين من عملائها على منصتي Souq.com في كل من مصر والمملكة العربية السعودية و Amazon.ae في الإمارات العربية المتحدة، للتبرع للعائلات المتضررة عبر موقع البنك مباشرةً.

وفي الوقت نفسه ، أكد عمر الصاحي، مدير عام سوق دوت كوم مصر قائلا: “نحن نواجه أوقاتا صعبة لم نشهدها قبل ذلك، وفي ظل الروحانيات التي نعيشها خلال شهر رمضان والتي تتزامن مع فيروس كورونا COVID-19 سنظل ملتزمون بمساندة المجتمع ، فنحن حريصون على تقديم الدعم للمنظمات مثل بنك الطعام التي تملك برامج إغاثة رائعة وذلك لدعم العائلات المتضررة بسبب الوباء”.

ولعب قطاع التجارة الإلكترونية دوراً أساسياً في الحد من تفشي فيروس كورونا COVID-19، من خلال توفير كل الحاجات والسلع الأساسية بدون الحاجة لمغادرة المنزل في ظل الظروف العصيبة الحالية. وطبقت سوق دوت كوم مجموعة من المعايير لضمان عمليات شحن وتوصيل آمنة من وإلى العملاء. ويشمل ذلك عمليات التوصيل بدون تلامس وإلغاء متطلبات توقيع العملاء عند الاستلام وتوفير فحوصات الحرارة وتعزيز إجراءات التنظيف في مرافق الشركة وفرض ارتداء الكمامات والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مراكز الشحن.