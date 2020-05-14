“خليك مستعد” في اذاعة الشرق الاوسط

برنامج الحلم المصري العاشرة مساء اليوم الخميس في اذاعة الشرق الاوسط يستضيف العالم الجليل الأستاذ الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الباطنة والسكر ووكيل طب القصر العيني الأسبق ورئيس اللجنة القومية السابق لمكافحة مرض السكر

يحلل المشهد المصري والعالمي لفيروس كورونا ويتناول اهمية دور المواطن والثقافة الطبية في مكافحة الفيروس كما يطرح رؤيته لكيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين حماية حياة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج

البرنامج يستضيف أيضا د هيثم محمد سويلم مدرس علم الأنسجة والخلايا بكلية طب جامعة حلوان والمشرف على “مبادرة خليك مستعد” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعامل مع مصابي كورونا والذي يتحدث عن فكرة واهداف المبادرة ومدى استجابة طلاب طب حلوان لها كما يتحدث عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس وايضا الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي المصري خلال هذه الأزمة التي تواجه مصر والعالم البرنامج إعداد وتقديم احمد إبراهيم