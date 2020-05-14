” بيوت الحكمة ” بالاذاعة اليوم

تقدم اذاعة صوت العرب عبر اثيرها اليوم برنامج “بيوت الحكمة ” من خلال فقرة البرامج الخاصة فى تمام الساعة العاشرة على مدار 30 ق ويستضيف البرنامج الدكتور/ فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية التابع لمنظمة اليونسكو ودار الحوار حول معهد المخطوطات العربية والهدف من تأسيسه وأقسام المعهد ونظامه الاكاديمي واهم الانشطة والفعاليات والدورات العلمية التي ينظمها، وأهمية علم المخطوطات كمصدر لتوثيق التراث الانساني والمجلات الدورية التي يصدرها المعهد

الحلقة من اعداد وتقديم

محمود هزاع