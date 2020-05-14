الجامعة العربية تشارك في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية” الفيديو كونفرانس”، برئاسة ايطاليا، وبمشاركة 18 وفداً من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في مسار برلين والمعني بالشأن الليبي، وبحضور ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس بأن الاجتماع، الذي جاء بدعوة من إيطاليا وبتنظيم مشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جرى خلاله استعراض وتقييم آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، إضافة إلى اقتراح السبل الممكنة لدعم الحوار الليبي- الليبي وعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد السفير حسام زكي، في مداخلته بالاجتماع، على العناصر الأساسية للموقف العربي من الوضع في ليبيا ، مشدّداً على أن الأولوية من وجهة نظر الجامعة العربية في ظل الوضع الحالي يجب أن تكون التوصل إلى وقف إطلاق النار والعمل بجدية من أجل دعم الشروع في حوار سياسي جاد بين الإخوة الليبيين.

ولفت السفير زكي إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد شارك في الجلسة الختامية لهذا الاجتماع، حيث أشار إلى أن الدعوة الإيطالية للاجتماع جاءت للتأكيد على مركزية دور لجنة المتابعة كمحفل للتناول السياسي والدبلوماسي حول الوضع في ليبيا.