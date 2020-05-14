“الزراعة” تناشد المزارعين بضرورة شراء التقاوي المنتقاه والمحسنة لزيادة الانتاج الزراعي

ناشد قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، كافة المزارعين، بضرورة شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحال المرخصة والموثوق بها، لتجنب الاضرار بالانتاج الزراعي، والتعرض لخسائر في انتاجية المحصول.

واكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، في منشور تم تعميمه على كافة مديريات الزراعة ومديري عموم الارشاد الزراعي بالمحافظات، على ضرورة تكثيف العمل على توعية وارشاد المزارعين، من خلال كافة الادارات والجمعيات الزراعية، على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاه، والمقاومة للامراض والآفات، للحصول على انتاجية عالية للمحصول، فضلا عن ملائمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها.

واوضح عزوز ان ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة اقبال المزارعين حاليا على شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي.

واشار المنشور الى أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوي، للتعرف على درجات النقاوة، ونسبة الانبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الانتاج، وذلك للإطمئنان على الحصول على تقاوي معتمدة منتقاه مضمونة.