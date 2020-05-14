تحرير 271 محضر تمويني متنوع .. وضبط 4 طن أسمدة خلال 7 أيام بسوهاج

كتب ابراهيم عبد الرؤوف أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 271 محضر تمويني متنوع وإعدام مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية خارج الجمعيات الزراعية، وذلك خلال حملات تموينية موسعة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم ح مل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.

وقال على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم تحرير عدد ( 29 ) محضر إشغال طريق، وتحرير عدد ( 36 ) محضر صحة، وتحرير عدد ( 4 ) محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهي الصلاحية، و إعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام .

واشار أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة وتم تحرير 12 محضر اعدام وعدد 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، وعدد 12 محضر نظافة، وتم ضبط عدد 4 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال حملة تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر مواصفات وعدد 7 محاضر نقص وزن، وعدد 4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، وعدد 4 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضر تمويني متنوع في حملة آخرى.

وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي رئيس الحي أنه تم تحرير 15 محضر تمويني في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر نظافة .

ولفت عبد المنعم علي عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى أنه تم تحرير 13 محضر تمويني متنوع منها 6 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة، ومحضرين صحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز أنه تم تحرير عدد 3محاضر عدم اعلان وعدد 3محاضر نظافة، وتم اعدام عدد 10أطباق كبده منتهية الصلاحية وعدد 2جركن مخلل منتهي الصلاحية، مشيرا إلى تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان عن الاسعار، كما تم ضبط عدد 8 لفه شنط سوداء بها معسل منتهي الصلاحية وعدد 15طبق بلح الشام منتهى الصلاحية وعدد 15كيلو مخلل منتهى الصلاحية .