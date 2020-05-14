محافظ بني سويف يعلن التشكيل النهائي للمجلس الاستشاري للشباب ومبادرة تأهيل وتمكين … ويؤكد مبادارتنا تطوعية وتهدف لاتاحة الفرصة للشباب في تحقيق التنمية

كتب محمد ابراهيم عويس

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافط بني سويف عن التشكيل النهائي للمجلس الإستشاري ” التطوعي ” للشباب والذي يضم 130 شاب موزعين على 6 محاور وكل محور له رئيس ، بجانب الاعلان أنه تم اختيار 46 شاب للمشاركة في مبادرة تأهيل وتمكين ، حيث سيتم الاختيار منهم لعدد 21 شاب سيعملون مساعدين ” تطوعا ” لرؤساء المدن بواقع 3 شباب لكل مركز ، وذلك من خلال منحهم دورات تأهيلية يليها التمكين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره نخبة من مراسلي ومندوبي الصحف القومية والمستقلة والمواقع الاخبارية والتليفزيون ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، والأستاذ محمد على جبر الأمين العام للمجلس الاستشاري ، والأستاذة هند أحمد أمين عام مساعد المجلس ، ورؤساء المحاور الستة.

واستعرض محافظ بني سويف في اجابته على تساؤلات الإعلاميين العديد من التفاصيل الخاصة بالمبادرتين ، مؤكدا على أن المبادرتين تطوعيتين و في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام وتمكين الشباب في العمل العام والدفع بجهود الدولة التنموية ، و أن الهدف الأساسي عو اعطاء الفرصة الحقيقية والاستفادة من الشباب الذي يمتلك الرؤية والعلم والابداع والابتكار والتميز في تخصصه للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمحافظة وفقا للرؤية التنموية مصر 2030 ، بجانب الاستعانة بهم في مجابهة الأزمات والطوارئ.

وأضاف محافظ بني سويف أن المبادرة الثانية تمكين وتأهيل الهدف منها يتكامل مع الهدف العام وهو منح الفرصة لشبابنا للمشاركة في تحقيق التنمية ، وذلك رغم أن المبادرتين مختلفتين في المحاور والأهداف ، فالمجلس الاستشاري يستهدف فئة معينة من الشباب ، وتمكين وتأهيل تستهدف فئة أخرى ، حيث سيتم تأهيل الشباب من خلال دورات تركز على عدد من المحاور لصقل وتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم العملية وبعد ذلك يشاركون ويساعدون رؤساء الوحدات المحلية في منظومة العمل وايجاد الحلول والبدائل للمشكلات ، ومتابعة المشروعات والعمل على تذليل المعوقات