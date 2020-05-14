محافظ بني سويف: توريد 133 ألف و299 طن قمح للصوامع بنسبة 66.6 % من المستهدف هذا الموسم

كتب محمد ابراهيم عويس أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع ،مصرحا بأنه تم”أمس”استلام وتوريد 7544طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة “منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم “إلى 133 ألف و299طن قمح ، بنسبة 66.6% من المستهدف توريده هذا الموسم

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية