وزارة الزراعة: حصاد 2.7 مليون فدان قمح وتوريد 2.4 مليون طن حتى الان

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اكد انه تم توريد 2 مليون و467 ألف طن حتى الان بزيادة قدرها مليون 739 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي حيث ان الكمية التي تم توريدها كانت مليون 739 ألف.

وأفاد التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة انه تم حصاد 2 مليون و700 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.

وزير الزراعة شدد على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح من خلال مديريات الزراعة في المحافظات والتعامل الفوري مع مشاكل المزارعين على أرض الواقع.