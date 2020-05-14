هونر تطلق تحدى الانعكاس عبر صفحات السوشيال ميديا بجوائز متنوعة

بعد نفاذ كمية الحجز المسبق من هواتف هونر 9x لايت الجديدة، طرحت الشركة اليوم الخميس 14 مايو عددا من الشحنات الجديدة للهاتف من خلال المتاجر الأون لاين، بالإضافة إلى المتاجر فى الأسواق وكذلك فروع شركة هونر، وهو ما أكده “هاوس ما”، مدير شركة هونر بمصر، حيث تتواجد هواتف Honor 9x lite فى فروع راية وبى تك ودريم 2000 وغيره من الفروع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ويعد هذا الهاتف الذى ينطلق بلونين مختلفين هما الأسود والأخضر الزمردى هو الوحيد فى السوق المصرى الذى ينطلق بسعر أقل من ثلاثة آلاف جنيه، ويمتلك مزايا عديدة تنافسية أبرزها سعة التخزين 128 جيجا و الخامات المصنع منها وهى الزجاج حيث ينطلق بسعر 2888 جنيها وهو ما يعد سعرا تنافسيا لقى إعجاب عملاء هونر عند طرحه .

وقامت شركة هونر بمصر باختبار الخامات الزجاجية المصنع منها الهاتف بإطلاق تحدى الانعكاس وهو أحد أهم مزايا الهاتف الجديد Honor 9x lite، حيث أطلقت عبر صفحاتها على السوشيال ميديا مسابقة للعملاء، حيث سيقوم العملاء بتصوير أية انعكاس للمكان المتواجدين به أو لوجوهم المنعكسة على أية سطح ويضعوها على تعليق خاص بالبوست المتواجد الخاص بالمسابقة، على أن يحصل أكثر تعليق على نسبة من الإعجاب بجوائز متنوعة وهى هاتف هونر 9x lite والساعة الذكية 2 magic watch و الباند 5، حيث تستمر المسابقة ليتم الإعلان عن الفائزين يوم الاثنين القادم 23 مايو .

الجدير بالذكر أن هاتف Honor 9x lite يتمتع بمزايا عديدة منها شاشة مقاس 6.5 بوصة فى هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة حيث تتميز شاشة العرض الكاملة بدقة 2340 × 1080O التى لا تقبل المنافسة مما يوفر تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وإنجاز المزيد.

ولأن العلامة دائما تضع المستخدم فى مقدمة أولوياتها، زودت هاتفها بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland والذى يعمل على تقليل إشعاعات الضوء الأزرق الضارة والمنبعثة من الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهواتف الذكية.

ويقدم هاتف HONOR 9X Lite بطارية تدوم طويلا بقدرة 3750 مللى أمبير، فيتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.

كما يأتى هاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. وتعمل بطاقات SIM وmicroSD معا لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10.000 أغنية.