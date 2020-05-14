د محمد غريب مسئول حركة فتح بالقاهرة يكتب لـ”الأهالي” :72 عاماً من الصراع على الأرض و الذاكرة

هل يكفي مسمى ” النكبة” ليطلق على أيام فقد فيها شعب يعيش على أرضه التاريخية سبعة وسبعين في المائة من الأرض التي ارتبطت به حتى في ديانة المغتصب و عقيدته ” أرض كنعان” ، و هجّر فيها ثمانمائة ألف من الشعب الذي تمتد جذوره عميقة جداً كما شجر الزيتون الذي عشِق أرض وطنه ، والذي تظل جذوره ضاربةً في الأرض لثلاثة آلاف سنة . ولم لا فهي الأقدم و الأقوى بين أشجار المعمورة، هجّروا من سبعمائة وأربع و سبعين قرية ومدينة في الأرض التي أقيمت عليها دولة الكيان الصهيوني العنصري ، الذي دمّر خمسائة وواحد وثلاثين قرية منها ، وليواجهوا عنف التشرد وآلام الغربة وقسوة الحرمان.. كان رهان المحتل على الزمن كما يفعل دائماً ، راهن على زمن سيمحو تفاصيل الماضي وعشق الأرض من ذاكرة المشردين الذين أصبحوا يحملون مسمى لاجئين ، تناثروا في شتى بقاع الأرض ، ولكن ظلت تصحبهم ذكريات وتفاصيل تراب الوطن وأشجاره وحجارته ومائه و هوائه التي عششت في جينات خلايا جسده ، فأصبحت جزءً من الصفات الوراثية التي تنتقل من جيل إلى جيل ، وتتأصّل أكثر فأكثر ، وتستولي على مساحة شاسعة من الجسد والذاكرة والسلوك.

تأتي ذكرى النكبة اليوم و قد تضاعف عدد الفلسطينيين عشر مرات .. العدد الذي كان مليونا و أربعمائة ألف أصبح أربعة عشر مليوناً نصفهم يعيش على أرض فلسطين التاريخية والنصف الآخر يقطن بلاد الغربة و الشتات ، حافظوا جميعاً على الهوية والتراث و رائحة الوطن و عبق التاريخ ، وذاكرتهم المزدحمة بتفاصيل الماضي و الحاضر والأمل في معانقة المستقبل الذي من المستحيل أن يتجاوزوه. فرغم البدء في تجسيد حلم الاستقلال و الحرية وما صاحبه من الإخفاقات و التضحيات و ثمن الحرية الباهظ جداً ، إلا أنهم ماضون في طريق العودة و الحرية والدولة المستقلة كما كل شعوب الأرض.

تجيء الذكرى التي تحمل رقم 72 وهي تحمل أيضا مخاطر وتهديدات بلا حدود ، ليس فقط للحلم ولكن أيضاً للوجود ، يقابلها عناد و صلابة بلا حدود أيضاً من شعب فلسطين وقيادته الشرعية ، ورفض بكل مفردات اللغة وبكل الإصرار والإستعداد لتقديم المزيد من التضحيات في مواجهة الصفقات أيّ كان مسماها و المشاريع أيّ كان وصفها .

شعب فلسطين على أرض دولته التي اعترفت بها مائة وأربعون دولة يواجه اليوم وبائين : وباءً يجتاح العالم بأسره فيملؤه رعباً و يقلب كل حساباته و يهدد بتغيير دراماتيكي في مسيرة البشرية ، والوباء الآخر هو وباء الاحتلال الذي يواجهه منفرداً ،فلا يوجد شعب يعيش تحت وطأة الاحتلال في عالم اليوم إلا شعب فلسطين الذي يواجه احتلالاً عنصرياً استيطانياً يصر على ابتلاع كل الأرض ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق و الاتفاقيات و قرارات الشرعية الدولية ، ولا يقيم وزناً لمبادئ ومعايير الأخلاق و حقوق الإنسان وحق البشر في العيش في سلام و حرية .

بالتأكيد ستتكاتف الدول و الشعوب لتتجاوز جائحة فيروسية تهدد استقرارها و سلامتها ، وينتهي كابوس المرض و الموت وانهيار بعض أعمدة الاستقرار حتى لو استغرق ذلك عاماً من عمرها، ولكن أما آن الأوان لتتكاتف الدول والشعوب أيضاً لإنهاء كابوس و عنف و جرائم احتلال جاثم على صدر شعبٍ لإثنين وسبعين عاما؟!!

*د محمد غريب مسئول حركة فتح بالقاهرة