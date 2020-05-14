صحة الإسكندرية تعلن وفاة طبيب بمستشفى صدر المعمورة بفيروس كورونا

كتبت _ سمر ياقوت : نعى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الطبيب الذي توفي متأثرا بإصابته داخل مستشفى العجمي العام للحجر الصحي , حيث أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، اليوم الخميس، وفاة الدكتور ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وبذلك ينضم إلى شهداء الجيش الأبيض، الذين لقوا مصرعهم بسبب فيروس كورونا ومن جهة أخرى، قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإرسال خطاب شكر وإهداء الورود إلى مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية، واطمئنانها على الدكتورة ميرفت السيد مدير المستشفى، وذلك بعد إصابتها، وحدوث تمزق بالقدم، وذلك تقديرا منها على المجهود الذي يبذله العاملون بالمستشفى، والاعتناء بالمرضى. حيث انها قامت بزيارة 3 مستشفيات للصدر والحميات بالإسكندرية السبت الماضي، حيث قامت بزيارة مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بالإسكندرية حيث تفقدت الوزيرة ومرافقيها أقسام المستشفى وتجهيزاتها للوقوف على مدى جاهزيتها لتحويل جزء منها إلى مستشفى عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وكذا حالات اشتباه الإصابة بالفيروس.