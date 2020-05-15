عبدالناصر قنديل يكتب :قراءة غير نمطية لحدث شائك..”الإختيار” وثنائية الصراع على السلطة

قد أعي وأتفهم عندما يقع عمل درامي في خطيئة التباس المشهد والخلط بين المواقف والانحيازات ( وهو ما حدث من عمل درامي شديد القيمة والأهمية مرتين ( الأولى ) عندما تمت الاستعانة بتكفيري للقيام بتجسيد وتمثيل شخصية تكفيري سالت على يديه دماء أبطال وشهداء الجيش والشرطة المصرية و ( الثانية ) عندما استدعى العمل الدرامي لشاشته أحد مشايخ الفضائيات كي يبرر ويدافع عن مفتي الدم ابن تيمية المرجع الأعلى لكافة جماعات وفرق التكفير وحمل السلاح والخروج على الحاكم )

أعي هذا وأتفهمه عندما تعترف الدراما بخطيئتها بل وأتقبلها وأشيد بها متى سعت لتصحيح وتصويب ما وقع منها ربما عن جهل وربما عن اختلال حسابات ومواقف .

لكن ما لا أعيه أو أتفهمه فهو سعي عديد من المقربين والنافذين في دوائر الدولة المركزية لتبرير ما تم وخلق سياق فكري وحواري يصور ما وقع باعتباره مقصود ومنطقي وكأن رسالة العمل الدرامي الذي نجح في أن يجتذب إليه الملايين ( لم تكن ) بالأساس تجسيد بطولة رمز وطني وإلقاء الضوء على ملحمة يضربها أبطال وأبناء الوطن الذين يكتبون بدمائهم شهادة ميلاد جديد للعسكرية المصرية التي لم تهادن أو تناور في دفاعها عن وحدة التراب الوطني واستقلالية قرار وإرادة دولة لديها جيش يحميها ( بقدر ما كانت ) محاولة العودة بنا بثنائية الصراع المقيت على السلطة بين تيار الدولة المركزية المتجذر في التربة الوطنية عبر التاريخ وبين تيار التأسلم السياسي ( المصطنع ) على أيدي الاستعمار الحديث لمهام وظيفية انتقلت أدوات التحكم بها وتنوعت بين أطراف دولية ذات أجندات ومصالح غير وطنية وبين أطراف مركزية في البيئة المحلية في استخدام تلك التيارات .

عبر عقود طويلة ومنذ منتصف فترة حكم السادات ( الذي كان نظامه يقوم بعمليات تهريب الجنازير والسلاسل والعصي والأسلحة البيضاء داخل جامعة أسيوط للاعتداء على القوى الطلابية المدنية ) وطوال حكم مبارك ( الذي أعاد للجماعة علنيتها ) جرى استخدام فزاعة تيارات التأسلم السياسي وأجنحتها العسكرية كفزاعة لقوى الإصلاح السياسي في الداخل وأيضا في مواجهة مطالبات دولية بإدخال إصلاحات شكلية على شكل النظام السياسي ومؤسساته المنتخبة بل وتنوعت الصفقات والمهام التي يستخدم فيها التيار التكفيري وتنويعاته من قبل تيار الدولة المركزية لمعاقبة خصوم أو النيل من متناسين داخل العمليات الانتخابية الوطنية ( والأمثلة أكثر من أن تعد أو تحصى هنا ).

الخطر الحقيقي في كل تلك الممارسات ( بتاريخها غير المشرف ) كان في الغطاء الفكري والتنظيري الذي مارسته جماعات ورموز ( أكاديمية وشعبية ) ملتصقة بتيار الدولة المركزية كشكل من أشكال التملق للسلطة وحصد مغانم من وراء الارتباط الوظيفي بها ( برعاية من بعض دوائرها ) وهي ممارسات بعضها تم لمصالح شخصية يجنيها من وراء هذا السلوك وبعضها الأخر ( في عام ١٩٩٢ وقف رئيس البرلمان صارخا ومتوعدا بثورة إن لم تسحب وزارة الثقافة الطبعة التي أصدرتها من كتب المفكر فرج فودة الذي أغتيل بعدها بأسابيع على أيدي الجناح المتأسلم من ثنائية الصراع ) دون إيمان حقيقي بها أو قدرة واستعداد متى جد الجد للدفاع عنها أمام أية مخاطر محتملة وهو ما دفع الجميع ثمنا فادحا له لاحقا .

عندما وقع تيار الدولة المركزية المتجذر في التربة الوطنية في تناقضات داخلية واختلالات مصالح أضعفت قدرته على التماسك والسيطرة على مقاليد السلطة فوجئ الجميع بتيارات التأسلم وتموجاته تتأذر وتستأسد على المشهد بدعم غير وطني لتنهش في جسد الوطن وتمارس بشراهة غير متخيلة الهيمنة على المشهد ومغالبة الجميع بل وترويعهم بكافة أشكال وممارسات الاستقواء المنحطة لضمان البقاء والهيمنة ولو على حساب كل ثوابت وتماسك هذا الوطن المتجذر عبر التاريخ متضمنة خطط ومؤمرات للتخلص من أركان تيار الدولة المركزية وابعادهم عن المشهد ولو عن طريق الدم تمهيدا لما هو قادم …

الأكاديميون والشعبيون الذين ظلوا لعقود بتلونهم وتملقهم ونفاقهم يدافعون عن تلك الثنائية ويمارسون التنظير والتجذير لها في التربة المصرية تحولوا مع مقدم تيارات التأسلم للحكم ( لمطايا ) تستخدم لخداع العامة وتبرير الاستقواء على المشهد وبمجرد احساس جماعات التأسلم بانتفاء حاجتها إليهم ألقوا بهم بعيدا وتجاهلوهم حتى بالفتات رغم أن عديد من هؤلاء الملتحقين بالسلطة ( أي سلطة ) أطالوا لحاهم ووضعوا أغطية الرأس للتظاهر بأنهم جزء من تيار الحكم وأنهم مستعدون للقيام بذات مهامهم وأدوارهم في قالبها الجديد .

اليوم وبعد أن استعادت الدولة تعافيها وجددت دمائها بتيار وطني من داخل بنيتها المركزية يمتلك رؤى وخطط وبرامج للنهوض بالوطن والدفاع عن استقلالية قراره وتنويع مصادر قوته التي يحميها ويدافع عنها جنود وأبطال من قواته المسلحة والشرطة يسطرون في كل لحظة ملحمة من الوطنية والفداء لضمان العبور بالوطن والتصدي لكافة المؤمرات والخطط التي تسعى للقفز على ما ( حدث ) والعودة بنا لما ( كان ).

اليوم يعود أولئك الملتحقين بالسلطة والملتفين حول دوائرها من العناصر الشعبية والأكاديمية ( التي هيمنت على لقاءات الرئيس السيسي ومنتديات الحوار التي يقودها ) للتنظير لتلك الثنائية المختلة وتصوير الصراع الوطني على أنه تنافس بين تيار الدولة المركزية وبين تيار التأسلم ومحاولة تهميش كافة القوى المدنية وإخراجها من المشهد دون وعي أو استفادة من مخاطر الماضي القريب .

إن خطأ العمل الدرامي ( وهو خطأ ) أمر يمكن تداركه وتصويبه أما خطيئة التبرير والتنظير له ( وهي خطيئة ) فهي أمر لا ينبغي أن نسكت عنه أو نقبل بأن يمر مرور الكرام لأن الثمن هذه المرة سيكون ( غاليا وفادحا ومؤلما )

وتذكروا انه من اليوم فإن كل شهيد أو بطل سيسقط برصاص هؤلاء الظلاميين والخونة أنتم شركاء في دمه بتبريركم ودفاعكم عن مفتي الدم الذي تمثل فتاواه وأقواله المكون العقائدي الذي يحرك الرصاص… ويوجهه .

*بقلم عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع