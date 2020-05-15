د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب:في زمن كورونا ..الأرز الأبيض أغلى من الذهب الأسود

(..للتدليل على توفر سلعة، أو انخفاض ثمنها، أو كثرة وجودها، عادة ما نقول “موجودة زى الرز” ، وقد يفهم من ذلك، أن المعروض منها أكبر بكثير من الطلب عليها..)

ولدينا اليوم خبران مهمان، أما الأول فهو توجيه الرئيس للحكومة بضرورة العمل وفقاً لاستراتيجية الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وأما الثاني فهو خبر الارتفاع العالمي لأسعار الأرز، والخبران في رأينا مرتبطان، وهذا المقال هو تناول سريع لهذين الخبرين، وعلاقتهما بما سبق وطرحناه في لجنة الزراعة والري وأمانة الفلاحين بحزب التجمع، فيما يخص مواجهة آثار كورونا وأزماتها الاقتصادية والغذائية.

ارتفاع عالمي لأسعار الأرز:

ففى زمن فيروس كورونا العجيب، وفي أقل من عدة شهور على بداية الجائحة حتى الآن، ارتفعت أسعار أنواع الأرز في الأسواق العالمية، فى شهر أبريل الجاري ٢٠٢٠، عن مثيلتها في إبريل من العام الماضي بنسب تتراوح ما بين ٣٣٪؜ إلى ٤٦٪؜ ، وحسبما جاء في بيانات منظمة الأغذية والزراعة، ومقرها روما، العاصمة الإيطالية التى تضررت كثيراً من فيروس كورونا، وكذا البنك الدولي ومقره العاصمة واشنطن دى سى الأمريكية، التي أغلقت بسبب فيروس كورونا، ومن واقع نشرة الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، التى تصدرها غرفة الصناعات الغذائية بالقاهرة، العاصمة المصرية التى أغلقت جزئياً و تضررت من فيروس كورونا، وإذا ما قارنا بين أسعار برميل البترول المصطلح بتسميته الذهب الأسود، على مدى عام، سنجد أن أسعاره هبطت بنسبة أكثر من ٥٠٪؜، بل وصلت لبعض من أنواعه بأقل من الصفر.

الأرز والذهب الأبيض:

و قد يتساءل البعض، ما هو سر اهتمام أمانتي الزراعة و الرى والفلاحين بحزب التجمع بزيادة مساحة الأرز بالتركيب المحصولى لصيف ٢٠٢٠؟ وهو سؤال مشروع، والإجابة بسيطة جداً، وهي أن الموارد المائية المطلوبة لزراعة الأرز هذا العام، تكفي وتزيد، لوجود مياه متوفرة في محفظتنا المائية المعروفة بحيرة ناصر، وهي محفظة مائية لكل من مصر و السودان، ولابد من التخلص من المياه الزائدة المتوفرة فيها للحفاظ على أمان السد، واستعداداً لاستقبال المياه القادمة مع الفيضان السنوي في الصيف، فهل نتخلص منها بدفعها نحو البحر الأبيض المتوسط أو نحو منخفضات توشكى فى الصحراء الغربية، أم نستفيد منها بزراعة الأرز الأبيض الذي كما يقول المثل سوف تنفعنا في اليوم الأسود؟؟.

لقد تعودنا على تسمية وتشبيه بعض المحاصيل الزراعية بالذهب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كنا نسمى القطن بالذهب الأبيض، والقمح بالذهب الأصفر، و في زمن كورونا وبسبب ما يجري في العالم، أظن أن محصول الأرز سينضم في بلادنا، وربما بلاد العرب إلى عائلة أو أسرة الذهب الأبيض، وهو كذلك في كثير من بلاد آسيا خاصة الصين واليابان .

السيسى و الاكتفاء الذاتى:

الجديد فى الموضوع – أن الوزارات المعنية والتي تم مناداتها ومناشدتها ومناجاتها، بل نقدها لجمودها، في تحديدها السنوي لمساحة الأرز، والمطالبة بموقف جديد وجريء لصيف ٢٠٢٠، و تنبيهها لضرورة الاستعداد المبكر بملء المحفظة الغذائية لمصر لمواجهة آثار وتداعيات كورونا، ومواجهة احتمالات أزمة الغذاء العالمية، واحتمالات عدم إتاحة وعدم توفر السلع الغذائية بالأسواق العالمية، أو تعثر حركتها بالموانئ وخطوط التجارة العالمية .

لكن تلك الوزارات لم تحرك ساكناً، ولم تستجب حتى ولو ظاهرياً لما نادينا به، واستمرت في تفكيرها القديم، ويبدو أنها لم تدرك أن لجائحة كورونا آثاراً على الاقتصاد والزراعة والغذاء، وربما لم تستشعر الخطر،

لكننا نظن أن رسالتنا لم تذهب في الهواء، فقد التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برئيس الحكومة وفي حضور كل من وزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو الجاري، ووجه سيادته بضرورة العمل على تحقيق ” الاكتفاء الذاتي ” من المحاصيل، نعم هذا هو التوجه الذي ينبغي اعتباره هدفاً واستراتيجية، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الغذائية، وتقليل نسبة الفجوة الغذائية خاصة في الحبوب والفول والذرة والزيوت النباتية، بما يتطلبه ذلك التوجه من تخطيط وتنظيم في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق والبحوث الزراعية، سلمت وسلمت قرارتك وتوجيهاتك يا ابن مصر البار.

ابتسامة وسيمفونية الأرز:

و اثناء رحلتي الميدانية لقريتنا بشمال الدلتا، والتي أسميها برحلة الصيف، شاهدت بعيني رأسي ما لم أره فى رحلتى الوظيفية و الحياتية من هذه الخلايا من البشر العاملين فى زراعة محصول الأرز، و أكاد أدعي بتشديد الدال وكسر العين أن مساحته هذا العام ستقارب ٢,٣ مليون فدان، وهذا ما كنا نطالب به لملء المحفظة الغذائية، وتصدير ما نريد من الفائض لجيراننا من الدول الشقيقة المستهلكة للأرز المصري، والتي تعودت على مساعدتنا فى وقت الشدائد والمحن، وكذلك للحفاظ على ما تبقى بالمحفظة المالية بالعملة الصعبة بالبنك المركزي المصري.

ولعلني أدعو بضم العين كل مصرى للقيام برحلة لشمال الدلتا على مدى الشهر القادم، ليرى من زجاج شباك السيارة ابتسامة الأرز على وجوه المزارعين والمزارعات، وهم يشتلون الأرز، ويسمع بأذنيه من صوت هواء شباك السيارة، سيمفونية زراعة الأرز فى زمن فيروس كورونا، ويا حبذا لو أنهى يومه بطبق من صنوف الطعام التى بها الأرز مكون رئيسى و ليكن الأرز بلبن، عندها سيدرك أن يومه كان أبيضاً فى أبيض، و يؤيد فكرة تسمية محصول الأرز بالذهب الأبيض.

وإذا كان الأرز الأبيض في زمن كورونا قد فاق سعره ثمن الذهب الأسود، فليكن الاحتفاء بزراعة المصريين لمساحات أكبر من الأرز، بدلاً من تهديدهم بالغرامات، بداية الخطوة الأولى من خطوات استراتيجية زيادة نسبة (الاكتفاء الذاتي) من المحاصيل، خاصة المحاصيل الغذائية، والتفكير فيما تتطلبه هذه الاستراتيجية، من تفكير جديد وجريء، ومن سياسات وإجراءات جديدة، لتوفير البحوث العلمية، والزراعة التعاقدية، والتمويل التعاوني، والتسويق الفعال، والتصنيع الزراعي.

*بقلم د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه