المخرج فايق جرادة رئيس مكتب تليفزيون فلسطين بالقاهرة يكتب لـ”الأهالي” :الثقافة الفلسطينية ما قبل 1948 – والسينما والصورة أحد روافدها

ان الصورة والسينما اليوم هي لغة كل الشعوب وهي بكل تأكيد مؤثره وفاعله ومتفاعله دائما. ونحن اليوم في زمن العولمة والتكنولوجيا والحداثة وما بعد الحداثة والثقافة احد روافدها .

نؤمن بالصورة والسينما من منطق جمالي وانساني ومن منطق البهجة والسرور والجمال في مواجهه القبح وخاصه قبح الاحتلال للمدن الفلسطينية والتي احتلها عام 1948 والتعامل اليومي القاسي جدا من قبل الاحتلال الغاشم .

نعم إن الثقافة بشكل عام، والسينما والدراما بشكل خاص هما رافداً مهما من روافد الثقافة، صناعتان لا بد أن تعكسا الواقع و تعبر عنه بشكل منصف على قاعدة أن القدرة على محاكاة الواقع تجعل العمل أكثر تأثيراً على الدوام وأكثر جدلاً .

لذا فان الفلسطينيين ما قبل النكبة التي صنعها الاحتلال كان لهم إرث ثقافي كبير ومتميزٌ جداً على كل الأصعدة والمصنفات الثقافية المختلفة فتحية إلى أولئك المفكرين والشعر والموسيقيين والفنانين والمخرجين والمترجمين… في ذكرى نكبه عام 1948 جميعهم لهم الوفاء والاحترام والتقدير بغض النظر عن حجم إنتاج كل منهم وموقعه السياسي الوطني، وخلفياته المعرفية والثقافية والفكرية ولا نضيف شيئا ونحن نؤكد أن الثقافة الوطنية ومبدعوها على مر الأجيال ومنذ ما قبل النكبة عام 1948 حملت وحملوا رأيهم في الدفاع عن الهوية والشخصية الفلسطينية، وحموها بسياج إبداعاتهم وأغنوها يوما تلو الآخر بعطاءاتهم وإنتاجهم، فقد كانوا ومنذ ما قبل النكبة وإثناءها وما تلاها الحصن الحصين للشعب والأرض والهوية والقضية الوطنية .

وما زالت الثقافة الفلسطينية وفى مقدمتها الصورة والسينما بالمرصاد لكل طغاة العصر، والأعداء من مختلف بقاع الأرض وخاصة دولة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية وحماتها من الغرب الرأسمالي عموماً والأميركي خصوصاً ولولا هذه الثقافة وهذا التراث الممتد منذ الاذل لكانت القضية الفلسطينية تلاشت ولكن الاصرار والعزيمة والصمود والكفاح والنضال بكل انواعه تمثل على الارض الفلسطينية من قبل الفلسطيني فبعد مرور اكثر من 70 عاما من النكبة فما زال الشعب الفلسطيني متواجدا وبقوه جيلا ناقما بعد جيل في القدس ورام الله والجليل . نعم فقد كانت فلسطين في ازدهار ثقافي كبير قبل الانتداب البريطاني، وبعد الانتداب البريطاني، فكانت الصحف والمجلات وملحقاتها بالإضافة إلى وجود المعاهد الموسيقية، ودور العرض السينمائية والفنون التشكيلية وطباعه الكتب وغيرها الكثير واستمرت الحياة الثقافية في التطور إلا أن جاء قرار تقسيم فلسطين ووعد بلفور عام 1917 والذي أعطى حق لليهود في أرض فلسطين وبدأت دولة الاحتلال بتزييف التاريخ، وسرقة الثقافة والتراث، عبر عصاباتها وكيانها المتمثل بالحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية قاتلة الحلم الفلسطيني.

والمحاولات ما زالت ولكن لم يستطيعوا بسبب المخزون التاريخي لثقافة الشعب الفلسطيني، وشخصيات كانت وما تزال عنواناً للثقافة بمفهومها الشامل والمعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني، أمثال

سميرة عزام رائدة القصة القصيرة ونجاتي صدقي رائد القصة القصيرة والموسيقار الفلسطيني القومي رياض البندك وكامل قسطندي علم من أعلام فلسطين الذين ساهموا في نهضة الإعلام في الوطن العربي وصبري الشريف الشريك الثالث أو الأخ الثالث ضمناً للأخوين الرحباني والسيدة فيروز مدير إدارة إذاعة الشرق الأدنى تولى إدارة وإخراج أعمال الرحبانية في الخمسينات والستينات من القرن العشرين.

وكامل خوري أحد أعمده الصحافة العربية، وإبراهيم طوقان، وفدوى طوقان، وأسماء طوبى الشاعرة والأديبة والإعلامية وهي من أوائل الأصوات النسائية التي خرجت عبر الأثير للعالم العربي، ومي زيادة كان لها مجلس أدبي كل ثلاثاء من كل أسبوع وهي مولودة في عام 1886 في الناصرة، ونيقولا زيادة صاحب كتاب رواد الشرق في العصور الوسطى.

وهل ننسى أحمد خليل العقاد أول مؤرخ لتاريخ الصحافة في فلسطين وهو مؤسس مجلة الرأي العام الفلسطينية، والموسيقار يحيى اللبابيدي، والمؤلف الموسيقى يوسف خاشو، وسلفادور عرنيطة، وسلافة جاد الله أول مصورة سينمائية في العالم العربي، وقد نجحت في تصوير فيلم الجبل مع المخرج وحيد فريد وهي أول إمراه خريجة المعهد العالي للسينما في القاهرة وهناك الكثير غيرهم سميح القاسم وغسان كنفاني، وسحر خليفة، والمطربة ماري عكاوي، وهند الحسيني، وكمال ناصر، وإدوارد سعيد ، والأيقونة الفلسطينية محمود درويش ، والفنان اسماعيل شموط ، سليمان منصور ، وهشام شرابي ، وعبود عبد العال وخليل رعد عميد المصورين الفلسطينيين والاخوان لاما رواد السينما الفلسطينية ما قبل عام 1948 والقائمة تطول.

وفي هذا السياق أستطيع أن أقول بأن الثقافة بمفهومها الواسع، وبالمفهوم التخصصي لم تغب عن ذهن القيادة الفلسطينية ونخبها المثقفة، فكانت حاضرة ومتفاعلة منذ البدايات وإن لم يكن ذلك الحضور يمثل الطموح المرجو.

إلا أنني أجزم بأن اهتمام الفلسطينيين في عالم الصورة والسينما كان مبكراً وهذا يدلل على وعي منفتح لأهمية الصورة البصرية والسينمائية كمكون هام من مكونات الحرب الإعلامية مع العدو الإسرائيلي، بمعنى أن الإدراك كان مبكراً لأهمية الثقافة البصرية والثقافة بشكل عام في نقل الرواية الفلسطينية الحقيقية.

إن القضية الكبيرة لا تصنع فناً عظيماً، بل على الثقافة والفن كأحد روافد الثقافة أن يرتقي إلى مستوى القضية الكبيرة ويحملها لا أن يتكئ عليها.

لذلك ومن باب إيماني بالصورة والسينما وأهميتها بالنسبة للقضية الفلسطينية كأحد أهم أدوات النضال والكفاح لإرسال رسالتنا الفلسطينية الحقيقية بدلاً من رواية الاحتلال المليئة بالأكاذيب والتزييف فان الفلسطينيين لم ينجحوا درامياً أو سينمائياً لعكس الواقع المعاش هذا على الرغم من أن كل المنعطفات التاريخية للشعب الفلسطيني صورت بصرياً وسينمائياً عبر مخرجين عرب، منهم توفيق صالح في فيلم “المخدوعين”، و”التغريبة الفلسطينية” لحاتم على، و”اجتياح جنين” لشوقي الماجري، وكذلك “مملكة النمل” لشوقي الماجري, و”أنا القدس” للمخرج باسل الخطيب، والمخرج محمد ملص في احلام مدينه وبرهان علوية في كفر قاسم ويسرى نصر الله في باب الشمس وسيف الدين شوكت في عمليه الساعة 6 وأيوب بدري في ثوران الفلسطينيين ضد الإنجليز وهناك العديد من الأفلام السينمائية صورت وأخرجت على يد مخرجين عرب، كانوا لهم الأثر الإيجابي فنيا وفكرياً ورؤيوياً.

لكن إذا ما تحدثنا عن السينما أو الصورة ما قبل عام ١٩٤٨، فإننا نلاحظ وبرغم فقر الإمكانيات والظروف الصعبة، التي كانت آنذاك إلا أن السينما الفلسطينية ولدت كما ولدت السينما العربية على يد أفراد آمنوا بالصورة والسينما، وقدموا نماذج ناجحة، فقد بدأت السينما الفلسطينية على يد رائد السينما الفلسطينية الأول وهو إبراهيم حسن سرحان في عام ١٩٣٥ وذلك عندما صور فيلماً وثائقياً قصيراً عن زيارة الملك سعود بن عبد العزيز لفلسطين، وتنقله لأكثر من مدينه فلسطينية، كانت مدته 20 دقيقه، بعدها استطاع المخرج إبراهيم حسن سرحان بصنع فيلم روائي بعنوان “أحلام تحققت” (بالاشتراك مع جمال الأصفر) وفيلم وثائقي عن عضو الهيئة العربية العليا أحمد حلمي عبد الباقي.

وسرعان ما أسس بعد ذلك “أستوديو فلسطين” وقام بإنتاج فيلم روائي بعنوان “عاصفة في بيت” وأنتج بعض الأفلام الإعلانية القصيرة إلى أن جاءت نكبة فلسطين، والتي لم يصنعها الفلسطينيون، بل صنعتها قوى الظلم والعدوان ونزح إبراهيم حسن سرحان إلى الأردن عام 1948.

رائد آخر هو أحمد الكيلاني الذي درس السينما إخراجاً وتصويراً في القاهرة، حيث تخرج عام 1945، وعاد الكيلاني إلى فلسطين ليؤسس مع جمال الأصفر وعبد اللطيف هاشم “الشركة العربية لإنتاج الأفلام السينمائية” ولجأ بعد النكبة إلى الأردن، حيث استقر فيها وعمل في المجال السينمائي، أما جمال الأصفر فاستقر في الكويت.

تذكر بعض المصادر أن أول فيلم روائي فلسطيني في فلسطين هو “حلم ليلة” من إخراج صلاح الدين بدرخان سنة 1946، حيث عرض في القدس ويافا وعمان وبلاد أخرى.

محمد الكيالي هو سينمائي فلسطيني آخر مارس العمل السينمائي في الأربعينات وقام بإنتاج بعض الأفلام القصيرة قبل 1948، وكان الكيالي قد سافر إلى إيطاليا لدراسة السينما، وبعد عودته تعاون مع مكتب الجامعة العربية، الذي كلفه بإخراج فيلم عن القضية الفلسطينية، الذي لم ينجز بدوره بسبب نكبة 1948، وقد تمكن الكيالي من إنتاج فيلم روائي طويل عام 1969 “ثلاث عمليات في فلسطين”.

تجدر الإشارة أن البعض يعيد بدايات السينما الفلسطينية إلى الأخوين إبراهيم وبدر لاما ذوي الأصل الفلسطيني، “الإخوان لاما” هما ابنان لوالدين فلسطينيين هاجرا من بيت لحم إلى تشيلي في مطلع القرن العشرين، وفي عام 1926 قرر الإخوان الاتجاه إلى فلسطين وإنشاء صناعة سينمائية هناك، فأخذا معهما معدات سينمائية وتوجهوا إلى فلسطين في الباخرة.

لم يكمل الإخوان لاما رحلتهما إلى فلسطين فبعد توقف الباخرة في الإسكندرية قررا البقاء فيها وعدم إكمال الرحلة إلى فلسطين، ويعيد الباحثون قرارهما إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في فلسطين من ناحية والجو الثقافي في الإسكندرية من ناحية أخرى، في الإسكندرية أسس الإخوان لاما “نادي مينا فيلم” السينمائي، وبعد ذلك شركة “كندور فيلم” والتي أنتجت أول فيلم عربي “قبلة في الصحراء” الذي عرض في مايو 1927 في سينما “كوزموغرافيا”، وقد أنتجت هذه الشركة 62 فيلماً طويلاً حتى العام 1951.

وبالإمكان ان نلخص حكاية السينما الفلسطينية ما قبل عام 1948 ان هناك أفراد هواة فن السينما شرعوا بإنتاج عدد من الأفلام والجرائد السينمائية، كان من أبرزهم ابراهيم حسن سرحان ، جمال الأصفر، وخميس شبلاق، وأحمد حلمي الكيلاني الذي درس السينما في القاهرة، وتخرج عام 1945، ليُعدَّ بذلك أحد السينمائيين الفلسطينيين الأوائل، الذين درسوا فن السينما أكاديمياً، والسينمائي الفلسطيني محمد صالح الكيالي الذي كان قد سافر إلى إيطاليا، ودرس الإخراج هناك، بعد أن كان قد أسَّس أستوديو للتصوير الفوتوغرافي في يافا عام 1940، وعاد إلى فلسطين بعد أن أنهى دراسته السينمائية الأكاديمية ليتعاون عام 1945 مع المكتب العربي في جامعة الدول العربية، الذي كلّفه حينذاك بإخراج فيلم عن القضية الفلسطينية.

ومع ذلك فإن الحصيلة الإنتاجية السينمائية الفلسطينية قبل العام 1948 قليلة ومحدودة، سواء تلك التي اكتملت أو لم تكتمل، ويمكن في هذا الصدد أن نلتقط أحاديث متفرقة عن فيلم بعنوان “أحلام تحققت”، وهو فيلم مدته 45 دقيقة، كان بمثابة دعاية لدار رعاية أيتام، وفيلم عن “أستوديو فلسطين” الذي أُسِّس عام 1945، وتظهر فيه الراقصتان شمس وقمر، والمطرب الفلسطيني سيد هارون، وفيلم عن “أحمد حلمي باشا” عضو الهيئة العربية العليا، وفيلم بعنوان “في ليلة العيد” أنتجته “شركة الأفلام العربية”، وقد مثَّل فيه كل من حسن أبو قبع وأحمد الصلاح، ومقدمة سينمائية هي عبارة عن “جريدة سينمائية” كانت تعرض قبيل عرض الأفلام في دور السينما في فلسطين، حينذاك، وكانت تلك المقدمة تتضمَّن صوراً للحاج أمين الحسيني مترافقة مع العلم الفلسطيني.

وبسبب عدم اكتمال الروايات عن تلك الأفلام، فهناك من يعتبر أن أول فيلم فلسطيني روائي طويل هو الفيلم الذي حققه صلاح الدين بدرخان عام 1946، وكان بعنوان “حلم ليلة” الذي يقال إنه عُرض في كل من القدس ويافا وعمّان، قبل أن يجد طريقه إلى القاهرة، مع ملاحظة أن المخرج صلاح الدين بدرخان هو من أصل مصري.

وفي الحقيقة، ليس من الصعب على المرء إدراك أن الظروف غير الطبيعية التي كانت تشهدها فلسطين، في العشرينيات والثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين، سواء من ناحية خضوعها للانتداب البريطاني، وقوانين الطوارئ التي كان يعتمدها، والتي كانت معيقة للتطوّر الحضاري الفلسطيني الطبيعي، من جهة أولى، أو من ناحية انشغال الفلسطينيين بمواجهة موجات الهجرة اليهودية غير الشرعية والهادفة للاستيلاء على فلسطين، من جهة أخرى، كان لها التأثير في عرقلة نمو الحالة الإبداعية الفلسطينية وتطورها.

ونجزم أنه لولا تلك النكبة والتي من خلالها قام الاحتلال الاسرائيلي بالعديد من المجازر لطرد السكان الفلسطينيين الاصلين والتي لم يكن دور للفلسطينيين فيها ولم يصنعوها، ولولا الإمكانيات المتواضعة التي امتلكوها فنياً، والواقع السيئ المعاش لاستطاعوا إنجاز طفرة سينمائية حقيقة في الشرق الأوسط.

اي لحظة اكثر قسوة من النكبة الفلسطينية …تلك التي اسست لجغرافيا ناقصه وحلم كامل سيحملونه الفلسطينيين في ذاكرتهم … على الدوام …

*بقلم المخرج فايق جراده رئيس مكتب تليفزيون فلسطين بالقاهرة