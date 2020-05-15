“مشكلات تقنية” تواجه أولياء الأمور أثناء رفع المشاريع البحثية  على المنصة التعليمية

واجه العديد من اولياء الامور مشكلات تقنيه عديدة اعاقت بذاتها امكانية رفع او تحميل المشاريع البحثية المطلوبة من طلاب سنوات النقل بديلا عن امتحانات التيرم الثانى على المنصة التعليمية ، مؤكدين على عدم قدرتهم على حفظ بيانات ابنائهم نظرا للضغط على السيستيم او النظام وتسبب ذلك فى حدوث عطل باستمرار على الرغم من ادخال البيانات اكثر من مرة ، بالاضافة الى ان خانة “التفاصيل” التي من المفروض ان تظهر للطلبة لاضافة اكواد المشاركين معهم فى البحث لم تظهر بشكل دائم.

كما واجه البعض مشكلة تحويل ملف ” الورد” الى صيغه ال(pdf) حتى يتمكنوا من تحميل موضوع البحث وإرساله ، بينما اكد بعض اولياء الامور بمدرسة مطر للغات التابعة لادارة البساتين التعليمية ان ادارة المدرسة رفضت تسليم الابحاث من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية ضاربه بتعليمات وزير التعليم عرض الحائط والذى اكد على ان تسليم الابحاث او الاكواد غير مرتبط بدفع المصروفات.

كما اشتكى اولياء امور مدرسة المحبة الاعدادية بنات التابعة لادارة الويلى، بان ادارة المدرسة اشترطت تسليم الابحاث على اسطوانة او (cd) بجانب تسليمه ورقيا.

كما طالبت بعض المدارس من اولياء الامور طباعة البحث ورقيا وتسليم نسخة لاضافتها الى ملف الطالب بديلا لورق الامتحان