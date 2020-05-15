التكليف صداع في رأس وزارة الصحة:مطالب بتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020.. طب الأسنان والصيادلة دفعة 2018 يبحثون عن تكليفهم من عامين

ينتظر خريجو كليات طب الأسنان والصيادلة دفعة 2018، إعلان وزارة الصحة عن حركة التكليف، والسماح بتسجيل الرغبات عبر موقعها الرسمي، وأيضا دفعة تكليف أطباء مارس 2020، وعزوف الكثير منهم عن التسجيل بموقع التكليف، بسبب توزيع التخصصات، والتضرر من حركة التكليف الجديدة المتضمنة العديد من السلبيات التي تضر بهم ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية .

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، ضرورة حل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، موضحا أن الأطباء الجدد يتمسكون بالنظام القديم، لرغبتهم في التدريب بمستشفيات مؤهلة، ووزارة الصحة تتمسك بالتسجيل بنظام جديد، لإتاحة فرص التدريب للجميع، لافتا إلى أن تمسك كل طرف بموقفه، اضطر معظم الأطباء الجدد للامتناع عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد، لافتا إلى أن عدد أطباء الدفعة الحالية حوالي 8700 طبيب شاب، نحتاجهم بشدة في هذا الوقت الصعب، وهم متحمسون للمشاركة في مواجهة وباء كورونا، دفاعا عن سلامة الوطن.

وقال الصيدلي أحمد خليل، أحد صيادلة دفعة 2018، إنهم سلكوا كل الطرق ونفذوا كل ما طلبته الوزارة منهم، ولكن دون الوصول إلى حل، موضحا أن إعلان التكليف كان من المفترض أن يكون في أول العام الماضي، وحتى الآن لم يتم . وأوضح الصيادلة أن هناك تخصصات صيدلانية كثيرة يمكن الاستفادة من تكليفهم فيها، مثل الصيدلة الاكلينيكة، وصيدلة الرعاية، والرقابة الدوائية، والطب الوقائي وغيرها.

ومن جانبه طالب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تكليف دفعتي الصيادلة 2018، و2019، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إمكانية استغلال تلك الأعداد لضمهم للفرق الطبية في مواجهة هذا الوباء . وأضاف أن النقابة وجهت خطابات لرئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة، لطلب حل مشكلة تكليف الصيادلة دفعة 2018.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، حدد مواعيد ثابتة للتكليف، في شهر نوفمبر، والزمالة في يناير ويونيو، إلا أن أخر عامين، أصبحت هناك حالة من الضبابية، ووزارة الصحة لا تعلن أسباب أو مواعيد واضحة .

وتابع أن عدد الخريجين من كليات الأسنان في تلك الدفعة حوالي 6 آلاف طبيب، وقضوا سنة الامتياز وأنهوها خلال 2019، وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن حركة التكليف لدفعتهم خلال شهر نوفمبر 2019، وإعلان نتائج الرغبات في ديسمبر 2019، تمهيدًا لاستلام التكليف وبدء العمل في أبريل 2020.

وأضاف أن ذلك هو الجدول الزمني الطبيعي لإجراءات التكليف، إلا أنه حتى الآن، ورغم انتهاء شهر يناير 2020، لم يتم الإعلان عن حركة التكليف، لافتا إلى أن 6 آلاف طبيب أسنان متوقف عملهم، نتيجة لتأخر التكليف، حيث يحظر عليهم فتح عيادة خاصة، أو العمل كطبيب حر، قبل الانتهاء من فترتهم.

واستنكر إهمال وزارة الصحة للمشكلة حتى الآن، وعدم الإعلان عن أي مواعيد رسمية لحركة التكليف، مشيرا إلى أن دفعة أسنان 2018 تقدمت بـ 8 طلبات إحاطة لأعضاء بمجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الأزمة.