 القوى العاملة: مستعدون لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن هناك تجهيزات أعدتها الوزارة والمديريات التابعة بالمحافظات، من أجل استيعاب العمالة التى عادت إلى أرض الوطن، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وعقب حل أزمة مخالفي الإقامة، بعدد من الدول، وتسيير رحلات خاصة، من أجل عودتهم إلى بلدهم.

وتابع “سعفان”، أن خطة العمل التى اعدتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على عمال مصر فى الداخل والخارج، تتضمن استمرار أعمال التنسيق التى تنتهجها الوزارة، مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب، ومن قام بالعودة النهائية من الخارج، وبأجور مناسبة، وبما يتناسب مع مجالاتهم واحتياجات أصحاب العمل للمهن المختلفة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تتلقى بصفة دورية تقارير من غرفة عمليات مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات بالخارج، حول أوضاع أبنائنا، وذلك لحل أي مشكلات قد تواجههم، وضمان حصولهم على مستحقاتهم كاملة، وكذلك الرد على جميع استفساراتهم.