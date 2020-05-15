تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب خلاف على المناصب الوزارية

أفاد بيان رسمي بأن تنصيب حكومة الوحدة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان مزمعا يوم الخميس تأجل إلى يوم الأحد، بسبب خلاف نشب في آخر لحظة بشأن تعيينات الوزراء.

وحسب تقرير رويترز ،من المقرر أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا بموجب اتفاق ائتلافي مع بيني جانتس، خصمه السابق في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط، قبل أن يتولى جانتس، وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، المنصب.

وجاء في بيان مشترك أن جانتس وافق على التأجيل من أجل منح نتنياهو مزيدا من الوقت لتوزيع المناصب الوزارية على أعضاء في حزبه ليكود.ويُنهي اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام وشهدت إجراء ثلاث انتخابات غير حاسمة.