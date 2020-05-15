الأموال العامة تضبط مدير مالى بإحدى المستشفيات بقنا لإستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال القبض على مدير مالي سابق بإحدى مستشفيات قنا، لاستيلائه على ٢مليون جنيه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام (مدير مالى “سابق” بإحدى المستشفيات بقنا – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) فى الفترة مابين عامى (2016/2019) بإستغلال موقعه الوظيفى، وقيامه بالتزوير فى حوافظ التوريد والتلاعب فى بعض دفاتر العلاج الإقتصادى وتحصيل مبالغ مالية بقسائم من دفاتر مفقودة، ولم يتم توريد تلك المبالغ بحساب الصندوق بالبنك، حيث بلغت قيمة جملة المبالغ التى قام بإختلاسها (إثنان مليون ومائة وثلاثون ألف جنيه).