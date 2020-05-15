” السكة الحديد” : ٦ قطارات اضافيه مع قرب حلول عيد الفطر ..”النقل” : اتخاذ الاجراءات والتدابير لمنع السوق السوداء

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بأنه في إطار خطة الوزارة بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وفي إطار الاستعداد لسفر الركاب بمناسبة اجازة عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل عدد ٦ قطارات إضافية علي خط القاهرة اسوان وبالعكس بواقع ٤ قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من ١٨ مايو الي ٤ يونيه ٢٠٢٠ نظرا ليصبح اجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة علي الوجهين القبلي والبحري ٧٢٢ قطار لافتا إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع مايقره المجلس من قرارات

كما أكد الوزير أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب لافتا إلى أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام امام الشبابيك .