سفارة دولة فلسطين بالقاهرة : عودة ١١٦١ مواطنا فلسطينيا إلى قطاع غزة
ثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح حرص الشقيقة الكبرى مصر على فتح معبر رفح على مدى ثلاثة أيام متتالية حتى مساء اليوم الخميس من أجل التخفيف على أبناء شعبنا وتسهيل عودتهم إلى قطاع غزة .وأكدت السفارة في بيان صحفي أن حصيلة العائدين من مصر إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري كانت على النحو التالي : الثلاثاء ٧٦ مواطنًا ، الأربعاء ٥٤١ مواطنًا ،الخميس ٥٤٤ مواطنا أي باجمالي دخول ١١٦١ مواطنًا إلى قطاع غزة .وعبر السفير دياب اللوح عن خالص شكره وتقديره للشقيقة الكبرى مصر رئيسا و حكومة و شعبا ، ووجه شكره أيضا للجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها و سلطات معبر رفح التي حرصت على تذليل الصعاب و مواصلة العمل ليلا و نهارا لتسهيل عودة المواطنين