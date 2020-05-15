سفارة دولة فلسطين بالقاهرة : عودة ١١٦١ مواطنا فلسطينيا إلى قطاع غزة

ما يقرب من 6 ألاف كانوا في مراكز الإيواء بالكويت: غدا السبت .. أخر المغادرين من…

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم الجمعة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر…