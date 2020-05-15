عاطف مغاوري يكتب :تصويبات فى ذكرى النكبة

(وباء الصهيونية اخطر من كل وباء) …منذ عام1948 واصبح يوم 15مايو/آيار من كل عام ذكرى للنكبة التى حلت بالامة العربية على ارض فلسطين،وعلى حساب الشعب الفلسطينى لمايحمله هذا اليوم من الالام،والمعاناة،ومازال حتى اليوم وسيبقى فى الغد مصدرا لكل ألام،ومعاناة الامة العربية وفى القلب منها شعب فلسطين لما يجسده هذا التاريخ لكل انواع الجرا ئم التى تقشعر لها الابدان من ارهاب،وقتل،ولجؤ وشتات،وتربص لكل بوادر النمو والتحرر،والنهوض العربى حتى ولو كان جنينيا،او محتملا ،واصبح هذا اليوم الذى شهد ميلاد الكيان الصهيونى من سفاح دولى برحم قوى الاستعمار الغربى ،حيث شهد هذا اليوم اغتصاب فلسطين،وسرقة حلم شعبها بأن يكون له وطن مستقل فى ارضه التى تنغرس جذوره الى اعماق الارض الفلسطينيةو اسوة بباقى شعوب المعمورة التى صدقت الوعود والاحلام التى اطلقت اثناء الحرب العالمية بحق تقرير المصير،انه يوم نكبة بكل ماتحمله الكلمة التى صيغت وتم صكها لتكون ذكراها خالية من مظاهر الاحتفال او الاحتفاء من قبل من وقعت فى حقهم وعلى حسابهم تلك النكبة،واصبحت جرحا غائرا للكرامة العربية وليس شعب فلسطين بمفرده لأن هذا اليوم شهد الهزيمة المعاصرة للمشروع العربى للنهوض والتحرر،عندما حاولت الدول العربية انقاذ فلسطين من براثن الصهيونية فكانت هزيمة1948وبعد انشاء الجامعة العربية بثلاث سنوات،وكانت قمة الغدر والخديعة من قبل قوى الاستعمار الغربى للمشروع العربى،وكما قال المفكر العربى الكبير(نديم البيطار)فى كتابه الموسوعى (الفعالية الثورية للنكبة)…وملخصه ان كل نكبة اوكارثة تحيق بأمة من الأمم تكون نتيجة للأمراض الاجتماعية والسياسية التى تحيق بها..وعندما تتعرف المجتمعات على سبب كوارثها او هزائمها..فهى تفتح بذلك الطريق الى تجاوز الأزمة..بكشف السلبيات والثغرات وإيجاد الحلول الجذرية لتصحيح المسارات وإعادة صياغة المجتمع والتصورات والسلوك والمفاهيم.والامم الناضجة تقوم بالمهمتين معا:النقد..والثورة على القديم المهترئ.تلك هى الفعالية الثورية للنكبات والهزائم.ورغم كل الاعتداءات التى ارتكبها الكيان الصهيونى بحق الامة العربية ،ومحاولالت تمددها على حساب الجوار العربى انطلاقا من قاعدة اغتصاب لفلسطين وما كان لمصر من النصيب الاكبر،وهو الامر الذى لاتخفيه تصريحات قادة الكيان الصهيونى بشأن مصر ومحاولات النهوض العربى منذالاعلان .

ولكن وبعد وفاة الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصروقبل ان يمضى على رحيله ثمانى اشهرتحول هذا التاريخ على المستوى المصرى ،وبفعل فاعل،وفى ظل انشغال ولهفة الشعب المصرى لمعركة الثآر واستعادة الكرامة وتحرير الارض من دنس الاحتلال الصهيونى،حيث تحول 15مايو/آيار1971 من نكبة الى حركة تصحيح،ومن بعد ذك الى ثورة تصحيح وبعد تحقيق حلم الجماهير بأسترداد الكرامة وتنفيذ قرار الحرب ،ورفض الهزيمة الذى اتخذته الجماهيرفى 9،10يونيو1967،وشهدت شوارع مصر وجامعاتها من ثورات ،واحتجاجات على تأخر القيادة فى اتخاذ قرار الحرب لأستعادة مافقدانه على رمال سيناء.حيث أطلق الرئيس السادات ومن معه من مروجى 15مايو/آيار لتصبح ثورة (ثورة التصحيح) والذى اصبح يصاحبه مظاهر الاحتفاء ،والاحتفال،ويسجل فى وثائق الدولة بل ويحصن ضد اى محاولة للنقد او المراجعة،حتى وصل الامر بأطلاق هذا التاريخ على مدينة تقام على مشارف مدينة القاهرة كأول مدينة تقام ضمن سلسلة المدن التى تم التخطيط لها كحل لأزمة العاصمة من التكدس،وفى ذات الوقت يتم اطلاق نفس التاريخ على اهم الكبارى التى انشئت من اجل مواجهة الزحام فى القاهرة والجيزة،واصبح يوم 15مايو يوم النكبة يتجاور ،ويتنافس مع تواريخ لها من المكانة والعزة والكرامة حيث سجلها التاريخ فى أنصع صفحاته،وبفضل تضحيات الشعب المصرى فى تلك التواريخ لما شهدته من ازالة بعضا من أثار وكوارث النكبة حيث حققنا النصر على الهزيمة والانكسار فى (العاشرمن رمضان/والعبور/والسادس من اكتوبر)مدينة العاشرمن رمضان،ومدينة العبور،ومدينةالسادس من اكتوبر،وكوبرى 6 اكتوبر هل فى الامر استقامة ورؤية وطنية وتتفق مع كتابة التاريخ بعيدا عن اى خلافات ،واى صراعات داخل المنظومة الوطنية ،فهناك المتغير الذى يذهب بعد زوال اسباب حدوثه،وهناك الثابت الذى يبقى وتزاددمشروعية وجوده فى وجدان الشعوب .الم نتعلم من الاخطاء التاريخية التى سبق لنا ارتكابها عندما قبلنا استمرار شارع يحمل اسم (سليم الاول) الغازى المحتل لمصر والذى تحولت مصر من جراء عدوانه عليها الى ولاية تابعة بعد ان كانت دولة لها من السيادة والسيطرة بكل ماتحملة تلك المكانة من مشاكل وازمات ليجاور وبكل مايمثله من مساس بالكرامة وحقائق التاريخ الوطنى شارع (طومان باى) المقاوم للأحتلال العثمانى الذى د فع حياته ،وتم التمثيل بجثمانه على باب زويلة ليكون عبرة ودرسا لكل من تسول له نفسه بمقاومة الاحتلال العثماتى الذى غزا بلادنا بخديعة واكذوبة الخلافة،واذاكان اطلاق اسم سليم الاول الغازى والمحتل على اهم شوارع القاهرة بأعتبار ذلك تسليما لأرادة المحتل العثمانى الذى استمرمنذ1517،وحتى مع حكم العائلة العلوية (اسرةمحمدعلى)ولكن لم يكن مقبولا استمراره بعدسقوط حكم اسرة محمدعلى بقيام ثورة1952،ويسجل بكل احترام مبادرة محافظة القاهرة للعمل على تصحيح هذا الخطأالتاريخى.

اليوم ان الآوان لتصويب هذا الوضع المشوه حيث كيف نحتفى باليوم الذى يعد سببا لكل الويلات التى عانينا وسوف نعانى منها،وكيف نحى اليوم الذى يحتفل فيه عدونا بالانتصار علينا،فتاريخ مصر زاخر بالاسماء ،والتواريخ التى تمثل مصدر فخر واعتزاز للمصرين،فيوم15مايو/آيار يوم لايستحق بأى حال الاحتفاء به،وذلك احتراماوتقديرا لمن دفعوا حياتهم دفاعا عن حقوق الامة ومنعا لأغتصاب جزء غال وعزيز على كل عربى ومصرى يعتز بعروبته ووطنيته،وكيف يمكن لنا ان نقدم تبريرا مقنعا،ومقبولا لأجيالناالقادمة لهذا التناقض بل التعارض الذى لايمكن لعقل متوازن نقى من كل الصراعات ،والانحيازات التى لاتصمد كثيرا امام الاحداث الكبرى والمؤثرة فى حياة الامم والشعوب،واذا كان هناك البعض من الذين يتمترسون خلف خنادق ومتاريس لاتمت بصلة لمسارات التاريخ واحداثه الكبرى التى لايمكن للمؤرخين وكتاب التاريخ بحق تجاهلهاوالا اصبحوا كتبة فى بلاط الحاكم،ومن اراد ان يسئل عن 15مايو1971 فلنترك الامر للمؤرخين بحق ونبتعد عن السياسة عندما نتكلم عن التأريخ،والاجابة فى رأى الكاتب انه للكشف عن ماحدث فى 15مايو1971 والكشف عن اسراره ،اوعلى الاقل الوصول الى مفاتيح الحدث وابعاده تمكن فى الكشف عن سر مقتل اللواء الليثى ناصف فى لندن؟؟؟!!

والامرمتروك للمؤرخين لالكتبة السياسة بعيدا عن كل غرض اومصلحة ولكن لأحقاق الحق وحقائق التاريخ ،وأعلاء المصالح القومية والوطنية على كل مادون ذلك ،انها دعوة للتصويب ونتمنى ان تنال حقها من الاهتمام بعيدا عن المعارك الجانبية التى تصل بنا الى مايشبه الاحتراب والاقتتال،والخندقة،ومعظم النار من مستصغر الشرر#وباء الصهيونية اخطر من كل وباء.

*بقلم عاطف المغاورى