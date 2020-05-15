في ذكرى نكبة فلسطين الغراء.. “خارجية الوحدة العربية” تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أكد السيد / رامي زهدي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمنظمة الوحدة العربية في بيان صدر اليوم تزامناً نع الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين، الذي يوافق يوم الخامس عشر من مايو من كل عام، وهو تاريخيا اليوم التالي لسيطرة العصابات الصيهونية علي الأراضي الفلسطينية في العام 1948 , على أن القضية لم ولن تموت طالما في القلب حياة وفي العقل فكر وفي اليد إرادة تتوارثها الأجيال بعضها من بعض.وإن العمل الجاد والكفاح الدائم للشعب الفلسطيني والمساندة الدائمة من الأشقاء العرب لن ينضبان أبداً حتى يعود الحق لأصحابه .وأكدت لجنة الشئون الخارجية على أنه من الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني هو أن ينال كامل حريته ولابد من زوال الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية العربية وهذا إعمالاً لحق الشعوب في تقرير مصائرها والتي أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.