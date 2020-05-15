جامعة أسيوط تعلن عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 36 مريضاً من مصابي الكورونا منذ بدء تشغيلها كمستشفى للعزل

كتب: سويفى رشدى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو36 مريضاً من مصابي فيروس الكورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة و من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب. وصرح رئيس الجامعة أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 23 من إبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 3 حالات بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 33 حالة أخرى بالمستشفى وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحى الجامعي، وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.