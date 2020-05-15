البحث عن مخالطي إمام مسجد «مريم القطرية»ببور سعيد  ..صلى بـ20 شخصًا سرًا وهو مصاب بكورونا !!

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن إمام أحد المساجد في بورسعيد، صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا.وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم أن عضو مجلس إدارة مسجد «مريم القطرية» قام بإمامة 20 شخصًا في صلاة جماعة، وتسبب في نقل الفيروس إلى أسرته بالكامل، وتقوم حاليا مجموعات الترصد بمديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد…وتقوم حاليا مجموعات الترصد بمديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد..