يسير على خطى الحزب الوطني لتحقيق مكاسب سياسية مستغلا إسم الرئيس :ما هي هدية السيسي التي أرسلها مع حزب “مستقبل وطن” لشعب الدقهلية؟!

أعلن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم،من الصور الجديدة التي تظهر سيارات و قيادات لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية،مستغلين إسم الرئيس عبدالفتاح السيسي،في الترويج للحزب ،ناهيك عن اتهامات بالمتاجرة بالمحتاجين وإذلالهم من أجل مكاسب سياسية..رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، تداولوا صورًا لبعض أعضاء الحزب، أثناء قيامهم بأعمال يفترض أنها “خيرية”، مشيرين إلى أن “الحزب” يقوم بتصوير المحتاجين ويستغلهم لتحقيق أهدافه،مؤكدين ان الحزب كتب على السيارات أن هناك هدية من الرئيس السيسي يحملها “الحزب ” للمواطنيين ،موضحين أنها نفس سياسات الحزب الوطني في زمن مبارك ..موجهين السؤال إلى الرئيس :هل تعلم أن “الحزب” يستغل إسمك لتحقيق مكاسب سياسية ؟..