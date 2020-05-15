الشرطة تحاصر تجار المخدرات قبل العيد

تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشن أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة على أوكار بيع المخدرات في محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، والتى يزداد انتشارها بين في الأعياد.

250 شجرة لنبات القنب الهندى المخدر في الفيوم

في الفيوم تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، بالقبض على أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة المركز ، «له معلومات جنائية »، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله.

وبتفتيش مسكن المتهم عثر على جوال بلاستيك به حوالى 4 كيلو جرام لنبات جاف أخضر اللون يشتبه فى أن يكون نبات “القنب الهندى” المخدر ، ومبلغ مالى 2 هاتف محمول، كما تم العثور على (250 شجرة منزرعة “يشتبه أن تكون لنبات القنب الهندى المخدر” داخل حديقة المنزل على مساحة قيراط)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وملكيته للمزروعات، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة والهواتف المحمولة بقصد الإتصال بعملائه.

500 كيلو جرام بانجو في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصصوا فى زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم بالمرزعة المشار إليها، وأمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمزرعة وبحوزته، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 500 كيلو جرام ) ، ومرزعة لنبات القنب المخدر ( البانجو ) مساحتها ( 4 قراريط )، مبلغ مالى، وعدد ( 2 ) هاتف محمول ، وميزان . وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

القاهرة

بينما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، قيام أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم، لإثنين منهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة “الإستروكس” المخدرة بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 150 كيس يحوى مخدر الإستروكس،مُعد للبيع، كمية من ذات المخدر معدة للتعبئة وزنت 3 كيلو جرام، زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون تُستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر، مبلغ مالى، 6 هاتف محمول- سلاح نارى “فرد خرطوش” – طلقتين من ذات العيار.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع.

الإسكندرية

في سياق متصل أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا مخدرات من بينهم حكم بالسجن المؤبد) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة (مخدر الهيروين) متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بأحد الأكمنة المعدة له حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – طبنجة – 2 خزينة عدد 28 طلقة نارية من ذات العيار – ميزان حساس – عدد 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى).

بمواجهة المذكور إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.