محافظة الإسكندرية: خروج 113 حالة من الحجر الصحي بعد التشافي

كتبت سمر ياقوت :

صرحت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي العام، غرب الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلى مستشفى حجر صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد، أنه تم اليوم خروج حالتين من الحجر بعد شفائهما وبذلك ترتفع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 113 حالة تم التصريح لها بالخروج من المستشفى.

وأضافت أنه قد تم تحويل 4 حالات جديدة للمدن الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية ليصل إجمالي الحالات المحولة إلى 353 حالة مرضية لقضاء فترة النقاهة للحالات المستقرة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن هناك حالات مرضية أخرى متواجدة بالمستشفى في طريقها للشفاء، وسوف يصرح لها في الأيام القليلة بالخروج بعد عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من شفائها التام.