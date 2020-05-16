تواصل علميات فحص الفنادق للعمل بنسبه ٢٥٪؜ من طاقتها

استوفت امس الجمعة ١٠ فنادق بمحافظتي البحر الأحمر و جنوب سيناء، كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن ٧ من ١٠

فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و ٣ من ٥ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات و الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن و ثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق اوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا.

وأشار ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية إلى أن هذه اللجان بدأت أعمال التفتيش الخميس على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم الي غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من ١٧٢ فندق لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

…………..