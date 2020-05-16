مجدي البدوي يشيد بإعلان وحدة الإتحادات العمالية العراقية :تفويت الفرصة على دعاة التعددية العشوائية

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والأمين العام للإتحاد العربي للإعلام والتعليم والطباعة بإعلان الوحدة النقابية بين الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق ،برئاسة ستار دنبوس،والإتحاد العام لنقابات عمال العراق العراق برئاسة علي رحيم ..وأكد “البدوي” في تصريح صحفي له اليوم السبت أن هذه الوحدة جاءت في توقيت يحتاج فيها الوطن إلى العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في الإرهاب ،وكذلك تداعيات فيروس كورونا ،وما تسبب فيه من تهديد لمصالح العمال بإعتبارهم الفئة الأكثر تضررا ..وأشار “البدوي” أن الحركة النقابية العمالية العراقية لها تاريخ نضالي طويل ،وإتجاهها اليوم إلى الوحدة يفوت الفرصة على كل الداعيين للتفتت والتشرزم من خلال مخطط مشبوه يهدف إلى تمزيق الحركة العمالية في كل بلد عربي وإنهاكها في الصراع والخلافات تحت دعوى التعددية العشوائية ،كما أنها خطوة عملية لعمل النقابات بشكل منظم لمساندة الدولة في مواجهة الإرهاب ،وفي معارك التنمية ..