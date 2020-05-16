انطلاق عملية عسكرية شرقى العراق

أطلق الجيش العراقي ومديرية شرطة محافظة ديالى شرقي العراق، اليوم السبت، عملية عسكرية بجنوب قضاء بهرز لملاحقة بقايا تنظيم “داعش”.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي, حسبما نشرت وكالة ” نوفستى” الروسية أن “قطعات قيادة عمليات ديالى والمتمثلة بفرقة المشاة الخامسة للجيش العراقي ومديرية شرطة ديالى, تباشر بعمليات تفتيش مناطق جنوب بهرز وتنفيذ أوامر القاء القبض على المطلوبين وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار هناك، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً”.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، مقتل أربعة عناصر من اللواء 23 أثناء إحباطهم هجوما لتنظيم “داعش” في محافظة ديالى بشمال شرقي البلاد.

وحذر النائب عن محافظة ديالى، برهان المعموري، السبت، من خطر محدق بالمحافظة، بعد زيادة نشاط التنظيم، مطالباً العمليات المشتركة بإرسال تعزيزات أمنية لمسك الأراضي الشاسعة على حدود محافظة صلاح الدين وجلولاء.