إجراءات احترازية أثناء تقديم الأبحاث بمدرسة الشهيد محمد مصطفي الاتربي االإعدادية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -كتب أيمن جلال:في خطوة تعتبر مهمة قامت إدارة مدرسة الشهيد محمد مصطفى الاتربي االإعدادية بنين بالإسماعيلية بإعادة تعقيم المدرسة مع بداية الفترة المحددة لتقديم البحث للطلاب مع توفير أدوات تعقيم للطلبة أثناء تقديم البحث وذلك من ضمن الاجرادات الاحترازية للحفاظ على طلاب المدرسة من فيروس كورنا ..وقد صرح الأستاذ سيد عوض مدير المدرسة أن إدارة المدرسة تسعى للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور أثناء تقديم الأبحاث وان هناك تعليمات من َوكيل وزراة التربية والتعليم بالإسماعيلية الدكتور خالد قبيص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلبة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية.