تحديات البحث العلمي الزراعي فى ظل أزمة كورونا

*بقلم شريف رشاد:مع صعوبة التكهنات بالتطورات المستقبلية، والسيناريوهات المحتملة بسبب أزمة كورونا، وما نتج عنها من تباطؤ في حركة التجارة العالمية، وتعطيل جزء كبير من سلاسل التوريد الدولية الخاصة بالسلع الغذائية، مما جعل الدول المنتجة والمصدرة للسلع الزراعية للجوء إلى المزيد من تقييد التصدير لضمان وفرة الإنتاج المحلى لسد احتياجات السوق الداخلي لها، وعلى سبيل المثال قررت الولايات المتحدة مؤخرا إيقاف تصدير القمح لضمان توفير احتياطي كاف ومخزون أمن للاستهلاك المحلى وما يعنيه ذلك من توقع ارتفاع السعر العالمي للقمح بسبب محدودية الكميات المطروحة في الأسواق من كبار المنتجين الآخرين، وكذلك توجه بعض الدول المنتجة للبقوليات ومن بينها مصر لإيقاف تصديرها لاستيراد الاحتياجات المحلية تحسباً لتفاقم الأزمة ، تزداد أهمية القطاع الزراعي المصري في تحقيق إنتاج غذائي كاف وآمن للعبور من هذه الأزمة في ظل زيادة فرص انعزالية دول العالم مستقبلاً، وفى ظل ما نعانيه من فوضى بحثية تزداد حاجه مصر إلى إيجاد بيئة موائمة ومناخ مناسب ومشجع على الاستعانة بالبحث العلمي الزراعي – الذي يعاني من عجز هائل في التمويل خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٧ ولم يتجاوز ٠.٦١٪ من الدخل القومي الإجمالي، وهذا اقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ ٢٠٢٣٪ خلال نفس الفترة – وتوفير متطلباته واستخدام الثروة من العقول الموجودة من وجود باحثين بالقطاع الزراعي على أعلى مستوى من العلم والكفاءة يستطيعون تغيير الواقع الزراعي ببحوث منبثقة من الواقع الزراعي على المستوىين المحلى والدولي، وبالتالي فمن المنطقي والضروري تحديد وترتيب الأولويات البحثية الزراعية في أسرع وقت ممكن وفق معايير علمية ووطنية واضحة وصارمة لمواجهة الأزمة الحادثة حالياً ومستقبلاً فالتحديات التي تواجهنا والأزمات التي تحاصرنا حالياً تستوجب منا فهماً دقيقاً لحقيقة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي استجدت بحدوث أزمة فيروس كورونا وما يستتبعه من تشكل عالم مختلف قد تكون بل من المؤكد أنه سيكون على رأس أولوياته كيفية التغلب على نقص الغذاء وهذا يتطلب بحوثا ودراسات أعمق تساعد في تشخيص واقعنا وتحديد معالم مستقبلنا.