تخصيص 40 سرير بمستشفي العربي الجديد بقويسنا لعزل مصابي فيروس كورونا

كتب عادل شحتينو

أكد اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية علي افتتاح جزئي من مستشفى العربي الجديد بقويسنا بسعة 40 سرير لمواجهة مصابي فيروس كورونا ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور ممدوح العربي رئيس مجلس إدارة مستشفى العربي بأبو رقبة والدكتور سعيد محمد البربري مدير المستشفى والنائب محمود محي الدين عضو مجلس النواب .

وأشار محافظ المنوفية الي أنه كان من المقرر انهاء الاعمال بالمستشفي وافتتاحها في يوليو القادم ونظرا للظروف الراهنة وتداعيات الاصابة بفيروس كورونا ودعما للمنظومة الصحية بالمحافظة فقد تقرر افتتاح وانهاء تجهيز جزء من المستشفى بسعة 40 سرير لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا بدءا من اجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتي العزل .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح العربي الي ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية ومشاركة كافة أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة مشيرا الي تكثيف الاعمال لإمكانية استقبال الحالات خلال أيام .

وأضاف محافظ المنوفية الي ان مستشفيات العربى نموذج متكامل يحتذى به فى جودة الخدمات والمستوى الطبى المقدم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ، مشيرا الي ان المستشفى تعد صرح طبي جديد ويمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقام المستشفى علي مساحة 2500م .