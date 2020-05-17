قومى المراة بالاسكندرية يزور مستشفى عزل المعمورة ويقدم الشكر لطاقم المستشفى

كتبت سمر ياقوت

صرحت د /ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالاسكندريه أنه استمرارا لدور فرع المجلس بالإسكندرية في دعم الجيش الأبيض …… قامت أ/ عزة ماهر عضوة الفرع بزيارة مستشفى الصدر بالمعمورة و تقديم برقيه شكرقومى المرأة بالاسكندرية للفريق الطبى.

و اثناء الزيارة تم توزيع الورود و تقديم الشكر للفريق الطبي و التمريض و جميع العاملين بالمستشفى,

كما وجهت تحيه خاصه لطاقم التمريض بمناسبه اليوم العالمي للتمريض ,فقالت ماجدة الشاذلي ” لأنهم يمثلون أسمى معاني التضحية والرحمة في سبيل رعاية المرضى وإعانتهم، هم عون وسند لوطنهم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظيمة في العمل الدؤوب، وتقدمهم في الصفوف الأولى لمواجهة انتشار فيروس كورونا بشجاعة وإيثار لا مثيل لهما”.

و أضافت ان العاملين بالمستشفى أعربو عن سعادة و امتنان بهذه اللفتة الانسانيه الكريمه للمجلس مؤكدين استمراهم و صمودهم من اجل مكافحه الوباء. و موجهين رساله الى المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازيه المتبعه لمنع انتشار الفيروس.