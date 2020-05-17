سكان شارع ونجت بالإسكندرية يشكون من فوضي التوك توك

كتبت سمر ياقوت:

أرسل العديد من سكان شارع ونجت بمنطقة بولكلى شرق الاسكندرية شكاوى الى إدارة مرور الإسكندرية لحل مشكلة ازمة مركبات التوك توك والسير في الاتجاه المعاكس والسيارات المخالفة, حيث عبر سكان الشارع عن استيائهم الشديد من الزحام اليومي والمستمر.

و استجابت إدارة المرور بالإسكندرية علي الفور لشكاوى السكان وذلك بتعليمات من اللواء محمد القاضي مدير إدارة مرور الإسكندرية للمقدم محمد اسماعيل رئيس قطاع شرق بشن حمله على شارع ونجت وتم بالفعل ضبط العديد من المخالفات و التكاتك و السيارات المخالفة .