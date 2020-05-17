مجلس إدارة جمهورية شبين يتابع حالة لاعب فريق الكرة المصاب بكورونا

كتب عادل شحتينو

أجرى النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين اتصالا هاتفيا باللاعب احمد الشرقاوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى أصيب بفيروس كورونا وتم حجزه بالحجر الصحي بشبين الكوم.

وأكد الخشن متابعته لحالة اللاعب وتلبية كافة مطالبه والتواصل مع الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لتوفير سبل الرعاية له.

كما حرص أيمن خطاب نائب رئيس النادي ومحمود الخياط أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة على الإتصال باللاعب والشد من أزره والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في تلك المحنة الصعبة.