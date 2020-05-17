يحى المليجي الباحث دكتوراة في القانون الدولي يكتب :تجربتي..في بلاد العم سام

تلقيت بمزيد من الارتياح والبهجة خبر أختياري للمشاركة في برنامج (العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الامريكية ) كمشترك في برنامج التبادل الدولي (IVLP) و زيارة اربع ولايات أمريكية لمتابعة إدارة العملية الانتخابية و هم ( واشنطن, فلوريدا, متشجن و يوتا ) و في محاولة لتحقيق أقصى إستفادة من هذه التجربة لإضافة ذلك لسابق خبراتي السياسيه و إدرة العملية الانتخابية من مشاركاتي الدولية و المحلية و الممارسات العملية .والحقيقة منذ اللحظة الاولي التى وطأت فيها قدمى الولايات المتحده تابعت عن كثب أهتمامات المواطنين و كنت شغوفا جدا لدرجة الحماسة لمعرفة مدى أهتمام المواطن الامريكي بالسياسة الخارجية الدولية و تأثير ذلك على أختياراته في الانتخابات الامريكية و خاصة الرئاسية …و لاحظت أن الأهتمام الاساسي للمواطن الامريكي هي متطلبات حياتة اليومية و القرارات التي تؤثر على مستوى دخله و الخدمات المقدمة له فقط و أن ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط و العالم و دور الولايات المتحدة الخارجي بعيد عن أهتماماته ولا يلقي له بالاً …و هذا ما أكده لي بعض أساتذة الجامعات بقسم العلوم السياسية و أعضاء بعض الجمعيات المهتمة بالعملية الانتخابية و أعضاء الاحزاب السياسية الامريكية أن أهتمامات المواطن الامريكي هي أهتمامات محلية بشكل كبير و أن السياسة الدولية غير مؤثره على قرار الناخب .و بمتابعتي من مقرات إدارة الحكم بالولايات المختلفة و مناقشة أعضاء بمجلس الشيوخ و مجلس النواب للولايه و الاطلاع على مشاريع القوانين التي تناقش تبين لي جليا أن المواطن هو أهم عنصر في النظام الامريكي . فالمواطن عن طريق نظام الحكم المحلي هو صاحب السلطة الاساسية في تحديد طبيعة ونظام حياته وذلك عن طريق المجالس المحلية المنتخبة . و أن النظام الفيدرالي يعطي الولايات و المحليات السلطة الكامله في الحكم و تحديد أولوياتها .و أثناء زيارتي لمراكز الاقتراع و مقابلة المسئولين عن الانتخابات تبين لي انه لكل ولاية قانونها الخاص في تنظيم الانتخابات و أختيار أليات التصويت المتعدده و طريقة التسجيل في قواعد الناخبين و التصويت المسبق و طريقة التصويت الالكتروني و طريقة الفرز الالكتروني أو اليدوي .و في النهاية فقد كانت أفضل فقرات البرنامج إستضافة عائلة أمريكية لنا على العشاء للمناقشة و التعرف على أختلاف العادات و الثقافات و التعرف عن قرب على أسباب نجاح امريكا و إهتمامات المواطن الامريكي الذي يصنع ويقرر نسق حياته لانه هو حجر الزاية في خطة بناء الدوله .وبصراحة لم تكن الاستفاده الوحيدة – خلال هذه التجربة المميزة – الاطلاع على إدارة العملية الانتخابية و الاطلاع على أليات العمل التشريعي للمجالس المنتخبة و كيفية ممارسة الدور التشريعي و الرقابي على المستوى المحلي و الفيدرالي ومدى نجاحها و أختلافها فحسب ولكن التعرف على المجتمع الامريكي عن قرب و التأكد أن بناء مجتمعات قوية تعتمد على المواطن كفاعل أساسي و إيمانا بأهمية دوره .و أن مثل هذه المشاركات الدولية تثقل المشارك خبرات أهم من المعلومات التي يمكنه الاطلاع عليها في الكتب . و تؤهله في حالة حصوله على فرصه في القيادة أن يكون على دراية بالمجتمع الدولي و منظومة إدارة المؤسسات الدولية المتقدمه و الايمان بأهمية المواطن كفاعل اساسي لتقدم المجتمعات.

*بقلم: يحيى المليجي – المحام ..عضو المجلس القومي للمرأة ،..عضو مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية..و باحث دكتوراه في القانون الدولي