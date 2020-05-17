يحي المليجي
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يحى المليجي الباحث دكتوراة في القانون الدولي يكتب :تجربتي..في بلاد العم سام

كتب جريدة الأهالي
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تلقيت  بمزيد من الارتياح والبهجة  خبر أختياري للمشاركة  في برنامج (العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الامريكية ) كمشترك في برنامج التبادل الدولي (IVLP)  و زيارة اربع ولايات أمريكية لمتابعة إدارة العملية الانتخابية و هم ( واشنطن, فلوريدا, متشجن و يوتا )  و في محاولة لتحقيق أقصى إستفادة من هذه التجربة لإضافة ذلك لسابق خبراتي السياسيه و إدرة العملية الانتخابية من مشاركاتي الدولية و المحلية و الممارسات العملية .والحقيقة منذ اللحظة الاولي التى وطأت فيها قدمى الولايات المتحده  تابعت عن كثب  أهتمامات المواطنين و كنت شغوفا جدا لدرجة الحماسة  لمعرفة مدى أهتمام المواطن الامريكي بالسياسة  الخارجية الدولية و تأثير ذلك على أختياراته في الانتخابات الامريكية و خاصة الرئاسية …و لاحظت أن الأهتمام الاساسي للمواطن الامريكي هي متطلبات حياتة  اليومية و القرارات التي تؤثر على مستوى دخله و الخدمات المقدمة له فقط  و أن ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط  و العالم  و دور الولايات المتحدة  الخارجي بعيد عن أهتماماته ولا يلقي له بالاً …و هذا ما أكده لي بعض أساتذة الجامعات بقسم العلوم السياسية و أعضاء بعض الجمعيات المهتمة بالعملية الانتخابية  و أعضاء الاحزاب السياسية الامريكية أن أهتمامات المواطن الامريكي هي أهتمامات محلية بشكل كبير  و أن السياسة الدولية غير مؤثره على قرار الناخب .و بمتابعتي من مقرات إدارة الحكم بالولايات المختلفة و مناقشة أعضاء بمجلس الشيوخ و مجلس النواب للولايه و الاطلاع على مشاريع القوانين  التي تناقش تبين لي جليا أن المواطن هو أهم عنصر في النظام الامريكي  . فالمواطن عن طريق نظام الحكم المحلي هو صاحب السلطة الاساسية في تحديد طبيعة ونظام حياته وذلك عن طريق المجالس المحلية المنتخبة . و أن النظام الفيدرالي يعطي الولايات و المحليات السلطة الكامله في الحكم  و تحديد أولوياتها .و أثناء زيارتي لمراكز الاقتراع و مقابلة المسئولين عن  الانتخابات   تبين لي انه لكل ولاية قانونها الخاص في تنظيم الانتخابات  و أختيار أليات التصويت  المتعدده  و طريقة التسجيل في قواعد الناخبين  و التصويت المسبق و طريقة التصويت الالكتروني و  طريقة الفرز  الالكتروني  أو اليدوي .و في النهاية فقد كانت أفضل فقرات البرنامج  إستضافة عائلة أمريكية  لنا على العشاء للمناقشة و التعرف على أختلاف العادات و الثقافات و التعرف عن قرب على  أسباب نجاح امريكا و إهتمامات المواطن الامريكي  الذي يصنع ويقرر نسق حياته لانه هو حجر الزاية في خطة بناء الدوله .وبصراحة لم تكن الاستفاده الوحيدة – خلال هذه التجربة المميزة – الاطلاع على إدارة العملية الانتخابية و الاطلاع على أليات العمل التشريعي للمجالس المنتخبة و كيفية ممارسة الدور التشريعي و الرقابي  على المستوى المحلي  و الفيدرالي  ومدى نجاحها و أختلافها فحسب ولكن التعرف على المجتمع الامريكي عن قرب و التأكد أن بناء مجتمعات قوية تعتمد على المواطن كفاعل أساسي و إيمانا  بأهمية دوره .و أن مثل هذه المشاركات الدولية تثقل المشارك خبرات أهم من المعلومات التي يمكنه الاطلاع عليها  في الكتب . و تؤهله في حالة حصوله على فرصه في القيادة أن يكون على دراية بالمجتمع الدولي و منظومة  إدارة  المؤسسات الدولية المتقدمه و الايمان بأهمية المواطن كفاعل اساسي لتقدم المجتمعات.

*بقلم:  يحيى المليجي –  المحام  ..عضو المجلس القومي للمرأة ،..عضو مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية..و باحث دكتوراه في القانون الدولي 

 

جريدة الأهالي
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