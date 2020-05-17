وثيقة تكشف :توجيهات رئاسية بإتباع  مواجهة حاسمة لمنع مخالفات البناء ..وطرق جديدة لإصدار التراخيص .

وجهت رئاسة الجمهورية في خطاب لها إلى رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخالفات البناء،وإتباع طرق جديدة وحازمة عند إصدار التراخيص.وشملت التوجيهات أسلوب تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة على مستوى محافظات الجمهورية على أن يكون تنفيذ الإزالة للمبنى بالكامل حتى سطح الأرض ،وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة عند وجود شاغلين بوحدات المبنى المخالف،وإتخاذ جميع الإجراءات لتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة لأعمال الإزالة بما فيها مصادرة الأرض لضمان تحصيلها ،وإستمرار إجراءات التعامل مع مخالفات المبانى مع التأكيد إعلاميا على ان الإزالات الحالية ليست موجة إزالة واحده فقط.وجاء في التوجيهات الرئاسية أيضا طرق وأساليب جديدة يجب إتباعها لإصدار تراخيص البناء فى عواصم المحافظات ومنها :صياغة التراخيص لتكون فى صورة عقد بين طالب الترخيص والدولة مع تضمينه البنود الملزمة التى تعطى الحق للدولة فى مصادرة المبنى حال المخالفة دون الجوء للقضاء،وأن يكون طباعة نماذج هذه العقود بمركز الوثائق،وقيام وزارة التنمية المحلية بترتيب التلقين اللازم فى هذا الشأن لرؤساء الأحياء،وإستمرار إيقاف إصدار التراخيص الجديدة للمبانى لحين الإنتهاء من إقرار نماذج هذه العقود بالتوازى مع الدراسات الجارية لمواقف إستيعاب كل منطقة للمزيد من إنتظار السيارات خارج المباني.