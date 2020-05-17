إصابة حمادة الشرقاوى حارس مرمى شبان أسيوط بكورونا

كشف أحمد أبو طالب رئيس فرع اتحاد كرة القدم بالمنوفية عن اصابة اللّاعب حمادة الشرقاوى، ابن المنوفية – حارس مرمى شبان أسيوط بالدرجة الثالثة وشقيق اللاعب أحمد الشرقاوى، لاعب نادي الجمهورية الرياضي بشبين الكوم بعد إصابته هو الأخر بڨيروس كورونا

أشار أبو طالب ان اللاعب صرح بانه حاليا في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بشبين وحالتى وشقيقى أحمد الشرقاوى مستقرة ونحافظ على التدريبات داخل غرفتينا وتمنى رئيس الفرع وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالفرع الشفاء العاجل للاعبين.