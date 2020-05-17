“الداخلية” تتصدى لشائعات الإخوان المغرضة 

تتصدى وزارة الداخلية للعديد من الشائعات المغرضة، التي تشنها تارة جماعة الإخوان الارهابية، وتارة أخرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فبدوره نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية، صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس “كورونا” .وأكد المركز الإعلامي لوزارة الداخلية على عدم صحة ما تم ترديده فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

وأوضح أنه يأتى فى إطار نهج تلك القنوات الإثارية ومحاولتها لترويج الشائعات لإثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.في هذا الصدد تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” مقطع فيديو مدون عليه تعليق عبارة “أمناء شرطة قسم إمبابة يتعدون على مواطن أمام عائلته”

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنه بالفحص تبين أن صحة الواقعة هى أن أثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية بطريق بشتيل بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة تمكنت من ضبط (عاطل سبق إتهامه فى 9قضايا “مخدرات”) وبحوزته (40قرص مخدر – 20 جرام هيروين – مبلغ مالى) وإعترف بحيازة المواد المخدرة للإتجار.

وأضاف أنه أثناء الضبط حاول المذكور الهرب إلى الشارع سكنه وإثارة المواطنين بالإستغاثة بأهليته إلا أن عناصر الدورية تمكنوا من السيطرة على الموقف وإحتوائه وإصطحابه لقسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى واقعة حيازته للمواد المخدرة.