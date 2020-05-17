إحالة 3مدارس بالمنوفية للشؤون القانونية لعدم توافر إجراءات الوقاية أثناء تسليم أبحاث الطلبه

كتب عادل شحتينو

قام أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية صباح اليوم بزيارة تفقدية

لمدرسة الشهيد سامى على نصر الدين الثانوية الصناعية بنات

ومدرسة البتانون الثانوية الصناعية بنين

ومدرسة النجاح الابتدائية بالبتانون

و مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بالتانون

و مدرسة عبد السلام عبد السلام سويلم بالكوم الأخضر

كشفت الزيارة عدم كفاية أحتياطات الوقاية بكل من مدرسة الملازم سامى نصر الدين الصناعية بنات ومدرسة النجاح الابتدائية ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية بالبتانون وعليه اصدر السيد وكيل الوزارة تعليماته بتحويل المدارس الثلاثة الى الشئون القانونية مع التنبيه المشدد على سرعة إتخاد تدابير الوقاية فورا ودون أى ابطاء. جاءت هذه الزيارة.

فى إطار التحقق من جدية إجراءات الوقاية من العدوى التى تتخذها المدارس أثناء التسليم الورقى لأبحاث الطلاب