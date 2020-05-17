“الزراعة” تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ..وتطهير أكثر من 93 ألف منشأة من فيروس كورونا

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة ومديرياتها بالمحافظات قامت بتحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة

وان جهود الدولة للسيطرة على الامراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التى تقوم بها مديريات الطب البيطرى فى كل المحافظات ساهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعيه كذلك مرض حمى الوادى المتصدع وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة وناشدت وزارة الزراعة المربيين بالحرص على تحصين مواشيهم للمحافظة على المناعات العالية ضد تلك الامراض والتى تأتي من حملات التحصين ،

واضاف محمود أن الهيئة أيضا ومديرياتها قامت بتطهير أكثر من 93 ألف منشأة حكومية من فيروس كورونا

وبياناتها كالتالي: –

محافظة اسوان عدد الجهات التي تم تطهيرها 120، محافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 149، محافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 1911، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 24156، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1516، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 192، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 1438، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2171، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 319، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 963، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 1234، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 1145، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 25021، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 9318، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 461، محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 15249، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 1629، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 3552، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 14 مايو 2020 الى 92702.