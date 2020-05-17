وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركه بالو ألتو العالمية فىً مجال التدريب

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والتي من أهم محاورها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية شهد اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة بالو ألتو العالمية بهدف تدريب وتأهيل 1000 من مدربي النشء على أحدث التقنيات التعليمية الرقمية في مجال الأمن السيبراني من خلال أدوات التعلم المدمج. وقد أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية تمكين الشباب من طلاب المدارس والجامعات وحديثي التخرج وثقل مهاراتهم في مجال أمن المعلومات، ووجه بزيادة عدد المدربين المستفيدين من برامج التأهيل للوصول 5000 من مدربي النشء من أجل العمل على نشر ثقافة الأمن السيبراني بين فئات مجتمع الشباب وتوفير فرص تعلم وعمل متميزة لهم في هذا المجال الحديث. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والمهندس محسن أبو الليل مدير المبيعات الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بالو ألتو العالمية. وتهدف الشراكة الجديدة إلى إعداد المدربين لتقديم المحتوى التدريبي للشباب من سن 14 سنة؛ حيث يأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية معهد تكنولوجيا المعلومات التي ترتكز محاورها على تصميم حزم من البرامج التدريبية لمختلف الشرائح المجتمعية من الشباب ويتم تنفيذها بالشراكة مع الشركات التدريبية المتميزة من القطاع الخاص، والتي تعمل على إعداد كوادر ممكنة تقنياً وذلك استجابة للطلب المتنامي في مصر والعالم. وتعد شركة ” بالو ألتو ” العالمية واحدة من كبريات الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى وتهتم بشكل خاص بتدريب ورفع الوعي لدي النشء مساندتهم على استكمال دراستهم الأكاديمية المتخصصة فيه، وكذا على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج بخلفية معرفية وتقنية ثرية.