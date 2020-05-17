علي عبد العال يحيل 62 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلي الحكومة

أحال مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الاثنين إلى الحكومة 62 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمنت التقارير التي استعرضها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بشأن مد وتوصيل شبكات التليفون الأرضي وإنشاء سنترالان بمناطق شندورة بالمنطقة الريفية غرب القنال ومنطقة عيون موسى شرق القنال التابعين لحى الجناين بمحافظة السويس وبشأن معاناة المنطقة الغربية من مدينة مطروح العاصمة وغربا حتى مدينة السلوم من عدم التغطية بشبكات الاتصالات المختلفة بمحافظة مطروح.

كما شملت التقارير بشأن تزويد منطقة الدواجن بحلوان بخدمة التليفون الأرضي بمحافظة القاهرة وضرورة إدخال وسائل تكنولوجيا حديثة في المزارات السياحية وتركيب خطوط تليفونات بمناطق (خورشيد القبلية، والزهور، وعزبة الموظفين، وعزبة سكينة بدائرة الرمل) بمحافظة الإسكندرية، وتوصيل خدمة الاتصالات الأرضية لقرية بر بحري مركز البرلس محافظة كفر الشيخ.

وتضمنت التقارير بشأن استكمال إجراءات تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد لقطعة أرض أملاك دولة لمنطقة الوليدية بمحافظة أسيوط وتطوير مكتب بريد سفلاق بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج وإنشاء مكتب بريد جديد لقرية الملاحة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وإحلال وتجديد مكتب بريد البلاصي مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وتطوير ميدان المجاهدين بحى غرب مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط.

والتقارير شملت أيضا إنشاء مركز شباب بقرية الجمالية بمحافظة الإسكندرية وتطوير نادى طلخا بمحافظة الدقهلية ودعمه بحمام سباحة وملاعب ودعم نادى طلخا، ونادى نبروة بصالات جيم وألعاب قوى وجميع أجهزة الكاراتيه ورفع الأثقال وغيرها بمحافظة الدقهلية وإنهاء إجراءات تخصيص مركز شباب نجوع الرياينة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج، ودعم مركز شباب نجع سعد والشرقاوي ببعض المعدات والمستلزمات بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

التقارير التي تم استعرضها في الجلسة العامة، شملت أيضا، إقامة سور ومبنى إداري لمركز شباب الجوابيص وإمداد مراكز شباب مدينة كفر الدوار بالأدوات الرياضية وكذا الجيم بمحافظة البحيرة وسرعة الانتهاء من طرح وتنفيذ إحلال وتجديد كوبري ك (1) على ترعة قطوشة، وكوبري ك (107000) الرغام على فرع الطيبة بمحافظة الدقهلية والتنازل عن مساحة (1500م2) من مصرف فاوجلى الواقع بناحية الطويل الشرقية (نجع أبو خضير – مركز ساقلته) بمحافظة سوهاج والموافقة على تغطية (100م)، وذلك بترعة شهريان مركز إدفو بمحافظة أسوان.

وتضمنت التقارير تقسيم الإدارة الصحية بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ إلى إدارتين وتزويد مستشفى برج العرب بـ (5) أسرة للعمليات وجهاز سى آرم و (6) ماكينات غسيل كلوي بمحافظة الإسكندرية وإنشاء وحدة غسيل كلوي بأرض عيادات بهيج برج العرب بمحافظة الإسكندرية وإنشاء مجمع مستشفيات بمركز إسنا بمحافظة الأقصر وتحويل المستشفيات التكاملية إلى مدارس تمريض أو مؤسسات صحية ودعم علاج المواطنين محدودي الدخل بمستشفى أبوتيج المركزي بمحافظة أسيوط.

وشملت التقارير أيضا توصيل مياه الشرب لمناطق (مهنا خليل، دهمان) بمدينة الحمام، الزراف بالوحدة المحلية لقريتى (فوكه، وكرم شفيله) بالضبعة، وقرية الشرنبية ومنطقة علوان بقرية أولاد علوان بمحافظة مطروح وإنشاء صرف صحي لقرية أبو عليوة الغربية مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ واستكمال مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو حماد ومدينة القرين والقرى التابعة لها، وتوصيل الصرف الصحي للأحياء المستحدثة بمحافظة الشرقية وإدخال خدمة الصرف الصحي لقرية قلوصنا مركز سمالوط بمحافظة المنيا وسرعة إسناد إنشاء محطة مياه نبروة لشركة منفذة بمحافظة الدقهلية.

وتضمنت التقارير عمل شبكة صرف صحي بقرية الحراجية مركز قوص بمحافظة قنا وإنشاء إسكان اجتماعي بقرية دوينة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط وتخصيص قطعة أرض ملك الري على جسر بحر فاقوس لإقامة محطة صرف صحي بقرية محمد أباظة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الحضرة الجديدة بمحافظة الإسكندرية وبدء الأعمال في توسعة مآخذ طارق بن زياد لتغذية الأماكن المحرومة من مياه الشرب بقرى منشأة أبوعمر وقرى بحر البقر بمحافظة الشرقية.

التقارير التي تم استعرضها في الجلسة العامة، شملت أيضا إقامة إدارة تعليمية ثاني شرق النيل بمركز إدفو بمحافظة أسوان،وإدراج مدرسة البوحة بجزيرة البوحة بخطة عام 2019/2020 بالطوايل الغربية بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج وإنشاء مدارس شوبر الرسمية للغات، محلة منوف الرسمية للغات وإنشاء جناح بمدرسة ميت السودان الابتدائية مركز طنطا بمحافظة الغربية، وجود ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جميع المحافظات، تيسيرًا على الطلاب في الجامعات والمعاهد الخاصة في إنهاء مصالحهم.

كما تضمنت التقارير سرعة الانتهاء من تنفيذ الملاعب المتوقفة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وإنشاء مركز شباب بقرية طهرة ميدة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتخصيص أرض سوق الطاهرة لإقامة (مركز شباب ومجمع تعليمي وشارع تجارى) بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ووضع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي يكفل ممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي للأطفال الأيتام واستمرار إطلاع طلبة الثانوية العامة على أوراق الامتحانات وعمل التظلمات بمدينة أسيوط